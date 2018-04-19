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Абэ назвал условия нормализации отношений КНДР и Япония
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Абэ назвал условия нормализации отношений КНДР и Япония 

РИА Новости 30 минут назад
ТОКИО, 19 апр — РИА Новости. Если Северная Корея встанет на истинный путь, возможна нормализация ее отношений с Японией, заявил премьер Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом.
"Северная Корея богата трудовыми ресурсами и полезными ископаемыми. Если Северная Корея встанет на истинный путь, то она сможет сделать свой народ богатым. Если она встанет на истинный путь, как это и было указано в Пхеньянской декларации, мы подведем черту под несчастным прошлым, и откроется путь для нормализации отношений. Для этого необходимо решить комплексно проблемы удерживаемых японских граждан, ядерную и ракетную проблемы", — сказал Абэ.
Между двумя странами сейчас нет дипломатических отношений.
Японский премьер также заявил, что США готовы обсуждать вопрос о насильно удерживаемых в Северной Корее японских гражданах на саммите с КНДР. «Президент США четко пообещал, что приложит усилия для (решения этой проблемы). И это очень укрепляет нас. Мы решили еще больше укрепить взаимодействие США и Японии, чтобы все насильно удерживаемые в Северной Корее японцы смогли вернуться на родину», — сказал Абэ.
Он добавил, что союз Японии и США «не ограничивается сферой обеспечения безопасности, он вносит вклад в мир в регионе и в мире».
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