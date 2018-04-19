Первая ступень Falcon 9 успешно села на баржу в Атлантике

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости . Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успевшую посадку на баржу в Атлантическом океане после Запуска зонда TESS для поиска экзопланет, трансляцию запуска и посадки первой ступени ведет комапния SpaceX

Ракета-носитель со спутником НАСА TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) стартовала с мыса Канаверал в 01:51 в четверг.

Аппарат предназначен для поиска подобных Земле планет за пределами Солнечной системы.

Через три минуты после успешного старта произошло отделение первой ступени ракеты-носителя, еще через шесть минут она совершила вертикальную посадку на баржу «Of Course, I Still Love You» в атлантическом океане.

Компания SpaceX осуществляет сохранение первой ступени для их повторного использования, надеясь таким образом сделать космические полеты более доступными.