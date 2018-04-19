Луиза, какова твоя профессия: девушка выучилась на биолога и стала проституткой

Телеканал BBC узнал у работников британского борделя о том, что вынудило их выбрать такой жизненный путь. Для этого журналисты посетили квартиру в Лондоне, где проживает уроженка Великобритании Луиза.

Как рассказала девушка, по образованию она морской биолог. Однако по профессии ей так и не довелось поработать.

Я не хочу, чтобы люди думали, что я на наркотиках, что меня эксплуатируют. Я обычный человек, который хочет зарабатывать деньги и выполнять выбранную работу

— Луиза.

При этом Луиза отметила, что пытается опровергнуть сложившиеся вокруг такой деятельности стереотипы.

Владельцем заведения является бывший полицейский — 45-летний Карл. По его словам, у него якобы отсутствуют какие-либо проблемы с законом несмотря на то, что такая деятельность является нелегальной.

Мы не разрешаем употреблять наркотики девочкам. Мы проверяем все паспорта. Если у нас есть сомнения, что они занимаются эскортом не по своей воле, мы позвоним в полицию

— Карл.

Кроме того, бывший полицейский отметил, что он регулярно платит все необходимые налоги.