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Девушка выучилась на биолога и стала проституткой
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Девушка выучилась на биолога и стала проституткой 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Телеканал BBC узнал у работников британского борделя о том, что вынудило их выбрать такой жизненный путь. Для этого журналисты посетили квартиру в Лондоне, где проживает уроженка Великобритании Луиза.
Как рассказала девушка, по образованию она морской биолог. Однако по профессии ей так и не довелось поработать.
Я не хочу, чтобы люди думали, что я на наркотиках, что меня эксплуатируют. Я обычный человек, который хочет зарабатывать деньги и выполнять выбранную работу
Я не хочу, чтобы люди думали, что я на наркотиках, что меня эксплуатируют. Я обычный человек, который хочет зарабатывать деньги и выполнять выбранную работу
— Луиза.
При этом Луиза отметила, что пытается опровергнуть сложившиеся вокруг такой деятельности стереотипы.
Владельцем заведения является бывший полицейский — 45-летний Карл. По его словам, у него якобы отсутствуют какие-либо проблемы с законом несмотря на то, что такая деятельность является нелегальной.
Мы не разрешаем употреблять наркотики девочкам. Мы проверяем все паспорта. Если у нас есть сомнения, что они занимаются эскортом не по своей воле, мы позвоним в полицию
Мы не разрешаем употреблять наркотики девочкам. Мы проверяем все паспорта. Если у нас есть сомнения, что они занимаются эскортом не по своей воле, мы позвоним в полицию
— Карл.
Кроме того, бывший полицейский отметил, что он регулярно платит все необходимые налоги.
Жительница ХМАО организовала публичный дом, после чего ее арестовали сотрудники полиции. Пожилая женщина уже не первый раз привлекается к ответственности за аналогичные преступления.
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