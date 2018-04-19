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Госдеп: только у России были мотив и средства для отравления Скрипалей
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Госдеп: только у России были мотив и средства для отравления Скрипалей 

РИА Новости 10 минут назад
РИА НОВОСТИ. ГОСДЕП США ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ТОЛЬКО У РОССИИ БЫЛИ МОТИВ И СРЕДСТВА ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ СКРИПАЛЕЙ
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