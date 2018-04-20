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Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики
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Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики 

Ведомости 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Национализация попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски стала бы худшим решением для самой компании и экономики страны, заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов.
«Думаю, что в случае с UC Rusal будет принято другое решение, например, в партнёрстве с Китаем. Оно все равно будет не оптимальным и для экономики, и для собственника, и для коллектива, но точно лучше национализации. Хуже решения представить себе я не могу», — сказал Титов.
В российской экономике мы и так наблюдаем огромный «перекос» в сторону госсектора и видим, что ни к чему хорошему он не приводит, отметил бизнес-омбудсмен.
«Нравится это кому-то или нет, мы живём в условиях капиталистической экономики, при которой даже стратегические предприятия и промышленные группы могут переходить под временный контроль государства только в самой крайней ситуации — военном положении, либо катастрофе огромных масштабов», — добавил Титов.
Частичную национализацию UC Rusal как вариант спасения компании предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что возможность временной национализации пострадавших от санкций компаний является одним из вариантом их поддержки. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», — подчеркивал Песков. Два федеральных чиновника подтверждали «Ведомостям», что вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, обсуждается в правительстве.
Второй крупнейший мировой производитель алюминия UC Rusal и другие семь подконтрольных структур Дерипаски, а также сам бизнесмен 6 апреля включены в санкционный список минфина США (SDN-лист). Правительство пообещало поддержать санкционные компании. Одним из вариантов поддержки компании может стать госзакупка ее продукции, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
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