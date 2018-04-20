Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики

«Думаю, что в случае с UC Rusal будет принято другое решение, например, в партнёрстве с Китаем . Оно все равно будет не оптимальным и для экономики, и для собственника, и для коллектива, но точно лучше национализации. Хуже решения представить себе я не могу», — сказал Титов.

В российской экономике мы и так наблюдаем огромный «перекос» в сторону госсектора и видим, что ни к чему хорошему он не приводит, отметил бизнес-омбудсмен.

«Нравится это кому-то или нет, мы живём в условиях капиталистической экономики, при которой даже стратегические предприятия и промышленные группы могут переходить под временный контроль государства только в самой крайней ситуации — военном положении, либо катастрофе огромных масштабов», — добавил Титов.

Частичную национализацию UC Rusal как вариант спасения компании предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал журналистам, что возможность временной национализации пострадавших от санкций компаний является одним из вариантом их поддержки. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», — подчеркивал Песков. Два федеральных чиновника подтверждали «Ведомостям», что вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, обсуждается в правительстве.