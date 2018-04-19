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Шохин не исключил «временной национализации» UC Rusal
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Шохин не исключил «временной национализации» UC Rusal 

Ведомости 15 минут назад
Президент РСПП Александр Шохин допустил выкуп государством акций компаний, которые попали под действие санкций. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК, комментируя инициативу председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, о национализации UC Rusal.
«Если это американские компании или граждане, у них прямой запрет на участие в деятельности токсичных компаний и попавших под санкции. Либо это могут быть и финансовые инвесторы, которые боятся подпасть, под так называемые, вторичные санкции», — сказал Шохин, подчеркнув, что подобная схема национализации используется в США и ЕС. Там государство в моменты кризиса тоже ««заходило в банковские и финансовые институты» и до сих пор не снизило свою долю до докризисного уровня.
Шохин видит сложность в определении справедливой цены для выкупа таких активов. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене. Бизнес, мягко говоря, не несет 100% ответственность за эти политические проблемы», — отметил президент РСПП. Он полагает, что государству придется подставлять бизнесу плечо при условии, что поддержка подсанкционных предприятий не будет осуществляться за счет предприятий, у которых все хорошо.
Шохин подчеркнул, что частичная национализация — это лишь один, но не преобладающий метод решения проблем. «Возможности использования механизма государственного долга ограничены. Возможна приватизация для целей национализации, но проблема в том, что сейчас многие инвесторы зарубежные, прежде всего, они осторожно относятся к любому российскому активу, поскольку неопределённость очень высока», — сказал он.
Ранее Михаил Шмаков предложил национализировать UC Rusal — «выкупить по минимальной цене», и «дальше это запустить как государственный инвестиционный проект». Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков заявлял, что о передаче заводов компании государству речь не идет.
6 апреля Минфин США внес UC Rusal и ее основного владельца Дерипаску в санкционный список SDN (Specially Designated Nationals), изолировав компанию от американской финансовой системы.
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