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ЕС наложил санкции на подозреваемых в финансировании ядерной программы КНДР
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ЕС наложил санкции на подозреваемых в финансировании ядерной программы КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Мария Фролова
БРЮССЕЛЬ, 19 апр — РИА Новости. Евросоюз добавил в санкционный список четырех подозреваемых в причастности к финансированию ядерной программы КНДР, сообщила в четверг внешнеполитическая служба ЕС.
"Совет добавил четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры в отношении КНДР… Эти четыре человека были причастны к сомнительной финансовой практике, которая, как предполагается, способствовала программам КНДР, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения", — говорится в сообщении.
Это решение увеличивает общее число лиц, включенных ЕС в санкционный список, до 59. Кроме того, Евросоюз заморозил активы девяти организаций в рамках самостоятельно принятых санкций.
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