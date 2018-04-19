ЕС наложил санкции на подозреваемых в финансировании ядерной программы КНДР

"Совет добавил четырех человек в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры в отношении КНДР… Эти четыре человека были причастны к сомнительной финансовой практике, которая, как предполагается, способствовала программам КНДР, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения", — говорится в сообщении.

Это решение увеличивает общее число лиц, включенных ЕС в санкционный список, до 59. Кроме того, Евросоюз заморозил активы девяти организаций в рамках самостоятельно принятых санкций.