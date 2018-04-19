ФРГ пытается справиться с ближневосточной мафией 

Фото: EPA/EFE Москва, 18 апреля — «Вести. Экономика». Власти Германии столкнулись с усилением криминальных группировок, состоящих из выходцев из стран Ближнего Востока или обладающих тесными связями с преступными элементами из данного региона. За последние несколько лет вместе с миграционным кризисом в Германии также обострилась проблема преступности, связанная с «арабской мафией». Данная тема все активнее освещается самими немецкими СМИ. Меркель: в ФРГ есть «запретные зоны» для полиции Портал «Вести. Экономика» ранее отмечал комментарии канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в Германии есть «запретные зоны» для правоохранительных органов, а также материалы на тему немецких «гетто». Тема разгула криминальных группировок, состоящих из выходцев из стран Ближнего Востока, а также существование подобных зон освещалась немецкими СМИ еще в 2015 г., на начальной стадии миграционного кризиса последних лет. Американский аналитический центр Gatestone Institute (чьим председателем до недавнего времени был Джон Болтон, советник президента США по нацбезопасности, бывший постпред США при ООН) отмечает, что власти ФРГ теперь вынуждены «всерьез» взяться за ближневосточные группировки, потому что некоторые из них начали превосходить по своей численности полицию. В частности, в начале апреля полиция, а также представители налоговых и таможенных служб ФРГ провели «крупномасштабную операцию в центре города Эссен», осмотрев более 100 различных магазинов и баров. Как отмечается, обыски были проведены в «проблемной зоне» города, где преимущественно отмечаются столкновения между турецкими и ливанскими криминальными группировками. В исследовании Ghetto-Report Deutschland издания Bild, в 2016 г. было отмечено, что различные «гетто» с повышенным уровнем преступности существуют во многих крупных городах Германии: Берлине, Гамбурге, Кёльне и ряде других. Неблагополучные районы немецких городов объединяет ряд общих признаков: большое число мигрантов или семей с «иммиграционными корнями»; плохое качество зданий; большая часть населения района имеет низкое образование; повышенный локальный показатель безработицы; повышенный уровень населения, получающего пособия по безработице. Обострение проблемы преступности, связанной с представителями прежних и новых волн иммиграции в Германию, за последние годы стала одной из основной причин недовольства немецких избирателей и едва не стоила Ангеле Меркель места канцлера ФРГ. Ряд экспертов в самой Германии ранее заявляли, что властям страны необходимо «уничтожить» преступные кланы, иначе эта проблема со временем будет только расти.