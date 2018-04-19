Путин намерен сделать взятки невыгодными

Вскоре после победы на президентских выборах в марте 2018 года Владимир Путин внес в парламент несколько законодательных инициатив антикоррупционной направленности. Законопроекты поступили в профильные комитеты Госдумы , где их уже успели оценить. На бумаге предложения президента смотрятся очень эффективно и могут вывести борьбу с коррупцией в России на новый уровень.

Чиновников будут преследовать и после увольнения

Основное и главное нововведение, предложенное Путиным, — проверять расходы должностных лиц даже после их увольнения. На контроль будут взяты все сделки бывших чиновников по покупке недвижимости, яхт, автомобилей, ценных бумаг и другого дорогостоящего имущества за последние три года. Поводом для детальной проверки станет превышение стоимости сделок над суммой официального дохода семьи. Сейчас контроль над имуществом служащих ведется только в период замещения должности. После принятия нового закона прокуратура будет проверять расходы и после увольнения.

Длительность контрольного периода пока планируют установить в количестве шести месяцев, однако этот срок может быть скорректирован.

Взятки станут бессмысленными

Имущество, законность приобретения которого должностное лицо не сможет подтвердить, будет конфисковано в пользу государства. Таким образом, взятки потеряют смысл, ведь на них ничего нельзя будет приобрести без риска потерять. Закон предусматривает обращение в доход государства, даже если имущество было продано или намеренно испорчено владельцем — в таком случае с него возьмут деньгами.

«Потенциальная угроза изъятия у должностного лица имущества, приобретённого на незаконные доходы, выступает мерой превенции, поскольку, осознавая бессмысленность такой покупки, коррупционное поведение становится бесперспективным», — отметил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

Банковская тайна не спасет

Для усиления антикоррупционного контроля Путин предложил наделить соответствующие подразделения госорганов правом требовать у банков сведения об операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц — служащих и связанных с ними компаний.

Раньше справки о наличии счетов или вкладов могли получать только контролирующие органы. «А сейчас компании сами смогут проверять сотрудников и получать данную информацию, и, следовательно, более эффективно выстраивать работу по борьбе с коррупцией — выявлять нарушения и привлекать к ответственности в рамках действующего законодательства», — пояснил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», член комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта

Реализуя принцип неотвратимости наказания, антикоррупционный пакет законов предполагает введение системы арестов имущества юрлиц, попавшихся на коррупции. Если раньше компании, замеченные в подкупе должностных лиц, могли попытаться провести процедуру банкротства до вынесения приговора, чтобы не выплачивать крупные штрафы, то теперь эту лазейку прикроют превентивным арестом.

Послабления раскаявшимся

Еще одно нововведение — упрощение порядка привлечения к ответственности взяточников (кроме уволенных в связи с утратой доверия), которые признают факт содеянного. Для взыскания будет достаточно доклада антикоррупционного подразделения прокуратуры, в котором будут изложены фактические обстоятельства правонарушения и письменные объяснения провинившегося.

А для тех организаций, которые будут содействовать раскрытию коррупционных преступлений, закон предусматривает освобождение от ответственности, в том числе материальной.

«В нашей стране антикоррупционное законодательство на протяжении многих лет было, мягко говоря, несколько неэффективно. И этот пакет документов позволяет контролировать любого, как чиновника, так и бизнесмена», — резюмировал Алексей Кондратьев.