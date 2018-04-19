Хулиганы, двоечники и драчуны: знаменитости с проблемным детством

Два жизненных обстоятельства превратили актрису в проблемного ребенка. Во-первых, родители маленькой Анны расстались и вновь обзавелись семьями — обитая между двумя браками, девочка завоевывала лишние часы внимания как могла. «Например, я не любила математику. Мама рассказывала, что как-то приходит домой с репетиции — крик стоит страшный. Оказывается, бабушка, мамина мама Зоя Моисеевна, не может снять меня с холодильника. Я стою на холодильнике с ножом в руках, приставленным к своему горлу и ору: „Математику я делать не буду!“ — делилась Ардова воспоминаниями из детства. Вторая причина — переезд. Анну перевели из английской спецшколы в простую, где она с удовольствием подружилась с компанией хулиганов. А к девятому классу окончательно забросила учебу и оказалась отчисленной. В воспитательных целях трудную дочь отправили в маленькое село к строгой тетке — в Москву Анна вернулась уже другим человеком.

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Наталья Чистякова-Ионова

"Надо было мальчишкой родиться», — вздыхала мама Натальи, глядя на свою дочь. Девочка и правда росла пацанкой: играла исключительно с дворовыми парнями, за считанные дни превращала новые платья и колготки в лохмотья, постоянно ходила с разбитыми коленями. Из-за работы родители уделяли Наташе мало времени, потому будущая певица занималась чем вздумается. В подростковом возрасте на смену мальчишеским играм пришли проблемы посерьезнее — теперь Ионову увлекали подъездные тусовки, молодые люди и запрещенные препараты. «Мне было 12 лет, я снималась в кино, и на тот момент я, кажется, попробовала все наркотики, которые только существуют», — вспоминала Глюкоза. Со школой отношения тоже не складывались: училась девочка посредственно, а на выпускных экзаменах 120 сочинений-шпаргалок за нее написала любимая бабушка Лидия Михайловна. С ужасом Наталья понимает, что многих ровесников из прошлой компании нет в живых, — ее же спасла работа с Максом Фадеевым . А в настоящую леди бывшая Глюкоза превратилась благодаря супругу, бизнесмену Александру Чистякову

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1517573176820126643_18114820"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Будущий актер родился в многодетной семье и рос без отца — заботы о четверых малышах легли на плечи матери, учительницы рисования. Любви и тепла не хватало, потому Артур привлекал к себе внимание всеми доступными способами. Чаще всего — хулиганством. Были и загулы, и мелкое воровство, и драки. Но не со зла: «Все пакости, которые мы творили с пацанами, делали без желания кому-то осознанно навредить. У меня природа такова, что я во всех безобразиях участвовал только потому, что это было весело и интересно…», — объясняет мужчина. Из-за далеко не примерного поведения Смольянинов оказывался в детской комнате милиции и поменял восемь школ! В классе будущий актер вел себя громко, вызывающе, эгоцентрично, из-за чего часто слышал: «В артисты тебе надо». Так и вышло: в школьные годы юношу пригласи на пробы в фильм «Кто, если не мы», что и стало началом его карьеры.

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Не одну школу сменила в свое время и звезда сериала «Универ». Девушку никто не выгонял — оценки были вполне приемлемыми, особенно по литературе и русскому, с учителями отношения складывались. Чего нельзя сказать о сверстниках. Настасью задирали из-за бедной одежды и внешнего вида, и она бросалась на обидчиков с кулаками. Открыто выражала свое мнение — дело вновь заканчивалось потасовкой. Однажды Самбурскую подкараулила толпа подростков. Девушка схватила доску с гвоздем и кинулась на компанию — короче говоря, в школу Настя ходила драться. А когда отношение одноклассников окончательно ей надоедало, переводилась в другое образовательное учреждение. Проблемным ребенком актриса была не только в школе, но и в семье: после 10 класса Настасья сбежала из дома, не желая больше жить в нищете. И до сих пор не простила родителей за детство, которого и не было.

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Подростком артист отчаянно не любил в школу и делал все, чтобы пропустить уроки: в холод высовывался в окно; чтобы нагнать температуру, надевал на ноги пакеты с горчицей; пытался сломать руку. Да и просто сбегал с занятий, выдумывая небылицы для родителей — все это, несмотря на строгое воспитание отца. В 15 лет в жизни Петренко случилась трагедия — юноша оказался арестованным за соучастие в убийстве. Его друг Александр занял у знакомого 100 тысяч рублей. Но рассчитаться с долгами не смог и тогда решил припугнуть кредитора, заявившись к нему с ружьем — вместе с Игорем. Встреча пошла не по плану и закончилась убийством. Год актер провел в «Матросской тишине», последующие месяцы жил в ожидании суда. Учитывая возраст и положительные характеристики из театрального училища, юношу приговорили к условному сроку.