ФРГ пытается справиться с ближневосточной мафией

Фото: EPA/EFE Москва , 18 апреля — «Вести. Экономика». Власти Германии столкнулись с усилением криминальных группировок, состоящих из выходцев из стран Ближнего Востока или обладающих тесными связями с преступными элементами из данного региона.

За последние несколько лет вместе с миграционным кризисом в Германии также обострилась проблема преступности, связанная с «арабской мафией». Данная тема все активнее освещается самими немецкими СМИ.

Портал «Вести. Экономика» ранее отмечал комментарии канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что в Германии есть «запретные зоны» для правоохранительных органов , а также материалы на тему немецких «гетто».

Тема разгула криминальных группировок, состоящих из выходцев из стран Ближнего Востока, а также существование подобных зон освещалась немецкими СМИ еще в 2015 г., на начальной стадии миграционного кризиса последних лет.

Американский аналитический центр Gatestone Institute (чьим председателем до недавнего времени был Джон Болтон , советник президента США по нацбезопасности, бывший постпред США при ООН ) отмечает, что власти ФРГ теперь вынуждены «всерьез» взяться за ближневосточные группировки, потому что некоторые из них начали превосходить по своей численности полицию.

В частности, в начале апреля полиция, а также представители налоговых и таможенных служб ФРГ провели «крупномасштабную операцию в центре города Эссен», осмотрев более 100 различных магазинов и баров. Как отмечается, обыски были проведены в «проблемной зоне» города, где преимущественно отмечаются столкновения между турецкими и ливанскими криминальными группировками.

В исследовании Ghetto-Report Deutschland издания Bild, в 2016 г. было отмечено, что различные «гетто» с повышенным уровнем преступности существуют во многих крупных городах Германии: Берлине, Гамбурге, Кёльне и ряде других.

Неблагополучные районы немецких городов объединяет ряд общих признаков: большое число мигрантов или семей с «иммиграционными корнями»; плохое качество зданий; большая часть населения района имеет низкое образование; повышенный локальный показатель безработицы; повышенный уровень населения, получающего пособия по безработице.

Обострение проблемы преступности, связанной с представителями прежних и новых волн иммиграции в Германию, за последние годы стала одной из основной причин недовольства немецких избирателей и едва не стоила Ангеле Меркель места канцлера ФРГ. Ряд экспертов в самой Германии ранее заявляли, что властям страны необходимо «уничтожить» преступные кланы, иначе эта проблема со временем будет только расти.