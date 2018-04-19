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Вблизи Рязанского проведут экологический забег
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Вблизи Рязанского проведут экологический забег 

Управа Рязанского района 2 часа назад
Фото: Эхо района
Экологический забег с попутным сбором мусора проведут в парке Шкулева, который расположен недалеко от Рязанского района, 29 апреля. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью Дворца творчества имени Гайдара, который организует забег, Анна Бондаренко.
— Трасса забега будет проходить по бульвару парка и вдоль берега Люблинского пруда. На финише каждый участник оставит мешок со своим «уловом» и получит официальную благодарность от Дворца творчества и Мосприроды, — сказала Анна Бондаренко.
Добавим, что для участия в совместной акции Дворца творчества, Мосприроды и бегового клуба Wake&Run нужно зарегистрироваться на сайте https://reg.place/events/plogging. (мю)
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