Московского тренера по настольному теннису подозревают в развращении ученицы

45-летний тренер одной из московских секций по настольному теннису подозревается в том, что почти полтора года развращал свою малолетнюю подопечную.

В этом наставника обвинил отец девочки, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах

По его словам, тренер регулярно переодевался в присутствии 15-летней ученицы. Это продолжалось с сентября 2016 года по март 2018. Однако в полицию «бдительный» родитель обратился только сейчас.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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