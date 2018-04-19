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Московского тренера по настольному теннису подозревают в развращении ученицы
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Московского тренера по настольному теннису подозревают в развращении ученицы 

Свободная пресса 50 минут назад
45-летний тренер одной из московских секций по настольному теннису подозревается в том, что почти полтора года развращал свою малолетнюю подопечную.
В этом наставника обвинил отец девочки, передаёт телеканал «360» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
По его словам, тренер регулярно переодевался в присутствии 15-летней ученицы. Это продолжалось с сентября 2016 года по март 2018. Однако в полицию «бдительный» родитель обратился только сейчас.
По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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