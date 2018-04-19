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Лучшее за день. 18 апреля
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Лучшее за день. 18 апреля 

Индикатор 38 минут назад
Фото: Индикатор
Нобелиат-парфюмер, экзотические звезды, низкое качество пения и отрицательный результат научного спутник — таков наш ночной дайджест.
О первом хорватском нобелевском лауреате, обогнавшем с премией своего учителя и спасшем своего будущего преемника, рассказывает наш очередной выпуск рубрики «Как получить Нобелевку».
Какие звезды могут образоваться из темной материи? Об этом говорит новая модель.
Оказывается, люди — плохие певцы от природы. Зато отменные свистуны.
Чтобы вырастить новый орган, нужен каркас. А как сделать этот каркас лучше, знают в Томске.
Отрицательный результат — тоже результат. Научный спутник MICROSCOPE выяснил, что ускорение свободного падения для всех тел одинаково. И никакого «пятого взаимодействия» обнаружить не удалось. По крайней мере — пока.
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