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Посол РФ: принуждение Японии к санкциям против России не влияет на развитие сотрудничества
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Посол РФ: принуждение Японии к санкциям против России не влияет на развитие сотрудничества 

ТАСС 50 минут назад
ТОКИО, 19 апреля. /ТАСС/. Принуждение Японии к введению санкционных мер в отношении России не оказывает никакого влияния на взаимный интерес к развитию сотрудничества. Об этом в четверг заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин во время состоявшейся в Токио презентации инвестиционного потенциала Новгородской области.
"Наша презентация проходит в непростом геополитическом ландшафте последних месяцев. Но я обязан подчеркнуть, что наша презентация свидетельствует о том, что никакие искусственные санкционные ограничения в отношении России, к которым некоторые страны пытаются принуждать своих партнеров, по определению не в состоянии уничтожить глубочайший взаимный интерес к сотрудничеству между нашими странами, нашими народами и бизнес-сообществами", — сказал он.
По словам Галузина, вместо этого «санкции бьют по их авторам как в имиджевом отношении, так и в экономическом». «Ничего более противоречащего принципам рыночной экономики, международному праву да и просто человеческой совести придумать нельзя», — добавил он, выразив признательность японской стороне за проявляемый интерес к двусторонним инициативам.
В презентации, которая прошла при поддержке Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами, принял участие ряд новгородских компаний. Среди них ООО «Грумант», занимающаяся производством сверхкритических углекислотных экстрактов, эфирных масел и других продуктов для предприятий косметической, пищевой и фармацевтической промышленности, и ЗАО «Элси», где проектируют и производят оптико-электронные приборы и системы для морских, авиационных и наземных носителей, применяемых службами МЧС и МВД.
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