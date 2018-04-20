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Баски из ЭТА попросили прощения
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Баски из ЭТА попросили прощения 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Баскская террористическая группировка ЭТА попросила прощения у своих жертв и заявила, что «такое не должно происходить никогда», пишут местные СМИ.
«Такое больше не должно происходить никогда. Мы понимаем, что за эти годы мы причинили много боли. Мы хотим проявить уважение к погибшим, раненым и потерпевшим в результате действий ЭТА и сожалеем об этом. За эти десятилетия наш народ много страдал: погибшие, раненые, замученные, похищенные и люди, которым пришлось бежать за рубеж. ЭТА признает прямую ответственность за эту боль», — передает ТАСС со ссылкой на газету «Гара» заявление ЭТА.
По заявлению членов группировки, «уже давно данный политический и исторический конфликт должен иметь справедливое демократическое решение».
«На самом деле, страдания господствовали до появления ЭТА и продолжались после того, как ЭТА прекратила вооруженную борьбу», — говорится в заявлении.
Правительство Испании, в свою очередь отметило, что террористы уже давно должны были «искренне и безоговорочно» попросить прощения.
«Хорошо, что террористическая группировка извиняется перед жертвами, потому что жертвы, их память, честь и достоинство были решающими в поражении ЭТА», — заявили в правительстве.
Напомним, в четверг испанские СМИ сообщили, что в ближайшее время баскская террористическая группировка ЭТА в Испании объявит о самороспуске.
Как ожидается, объявление будет сделано в течение первых выходных мая. 23 апреля должна состояться пресс-конференция посредников в переговорах между испанскими властями и группировкой.
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