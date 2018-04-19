Более 150 человек обсудят создание и развитие брендов на форуме в Калининграде

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Более 150 человек соберутся на форуме Baltic Weekend, который открывается в четверг в Калининграде , чтобы обсудить создание и развитие брендов, а также их применение в региональном туризме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.

"Форум открывается 19 апреля на площадке гостиницы Radisson Hotel в Калининграде. В нем примут участие более 30 спикеров и более 150 участников, основными темами мероприятия станут развитие брендов и маркетинг в условиях современной экономики", — сказали в пресс-службе.

IBM и Среди спикеров форума — представители IT-компаний, таких как "Яндекс" Google . «Они расскажут о новых каналах коммуникаций с потребителем через сеть Интернет и как в связи с этим меняется бизнес. Так как это международные компании, они будут рассказывать о зарубежном опыте и о том, как его применить в России », — отметили организаторы. Кроме того, на площадке форума выступят создатели популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, которые расскажут об опыте построения современных медиа и СМИ, используя только платформу социальных сетей.

"Второй день форума будет посвящен региональным брендам — мы пригласили экспертов из Калининграда, которые создавали бренды для города. Эксперты обсудят, какие факторы влияют на привлекательность региона, из чего формируется бренд региона, а также сводится ли бренд региона только к туристической привлекательности, или это более широкое понятие", — отметили организаторы.

Помимо представителей бизнеса и социальных медиа, в форуме примут участие также власти Калининградской области , в частности, в качестве эксперта выступит министр туризма Калининградской области Андрей Ермак