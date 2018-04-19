Более 150 человек обсудят создание и развитие брендов на форуме в Калининграде 

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более 150 человек соберутся на форуме Baltic Weekend, который открывается в четверг в Калининграде, чтобы обсудить создание и развитие брендов, а также их применение в региональном туризме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе форума.
"Форум открывается 19 апреля на площадке гостиницы Radisson Hotel в Калининграде. В нем примут участие более 30 спикеров и более 150 участников, основными темами мероприятия станут развитие брендов и маркетинг в условиях современной экономики", — сказали в пресс-службе.
Среди спикеров форума — представители IT-компаний, таких как "Яндекс", IBM и Google. «Они расскажут о новых каналах коммуникаций с потребителем через сеть Интернет и как в связи с этим меняется бизнес. Так как это международные компании, они будут рассказывать о зарубежном опыте и о том, как его применить в России», — отметили организаторы. Кроме того, на площадке форума выступят создатели популярных каналов в мессенджерах и соцсетях, которые расскажут об опыте построения современных медиа и СМИ, используя только платформу социальных сетей.
"Второй день форума будет посвящен региональным брендам — мы пригласили экспертов из Калининграда, которые создавали бренды для города. Эксперты обсудят, какие факторы влияют на привлекательность региона, из чего формируется бренд региона, а также сводится ли бренд региона только к туристической привлекательности, или это более широкое понятие", — отметили организаторы.
Помимо представителей бизнеса и социальных медиа, в форуме примут участие также власти Калининградской области, в частности, в качестве эксперта выступит министр туризма Калининградской области Андрей Ермак.
Ежегодный форум Baltic Weekend в этом году проходит уже в 18 раз. Традиционно он проводился в Санкт-Петербурге, однако в прошлом году организаторы сменили формат и начали проводить выездные сессии — в 2017 году она прошла в столице Грузии Тбилиси, а в текущем году состоится в Калининграде. Вторая часть форума пройдет 20-21 сентября в Санкт-Петербурге. Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.