В Чили скончался самый старый человек на Земле

Чили на 122-м году жизни скончался Селино Вильянуэва Харамильо. Он был самым пожилым человеком на планете, хотя это и не было признано представителями Книги рекордов Гиннесса. Поэтому формально самым старым на сегодняшний день является 112-летний японец Масазо Нонака.

Чилиец же, как это подтвердили в департаменте демографии Национального института статистики, родился 25 июля 1896 года в местечке Рио-Буэно . Однако этого оказалось недостаточно, чтобы присвоить ему звание самого старого человека на Земле. В 1995 году в результате пожара Вильянуэва лишился дома, в огне погибли и все документы. Конечно, ему выдали новые, но они были современными и выглядели совсем не так, как выписанные при рождении.

С середины 1990-х он жил у своей соседки, которая несмотря на свой преклонный возраст (тогда ей было уже 65) решила позаботиться о старшем товарище, тем более что он в последние годы оглох и ослеп. А больше присмотреть за ним было некому, Вильянуэва никогда не был женат и не имел детей.

Похоронен он будет в пятницу в чилийском городе Меуин.