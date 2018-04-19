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В Чили скончался самый старый человек на Земле
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В Чили скончался самый старый человек на Земле 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Чили на 122-м году жизни скончался Селино Вильянуэва Харамильо. Он был самым пожилым человеком на планете, хотя это и не было признано представителями Книги рекордов Гиннесса. Поэтому формально самым старым на сегодняшний день является 112-летний японец Масазо Нонака.
Чилиец же, как это подтвердили в департаменте демографии Национального института статистики, родился 25 июля 1896 года в местечке Рио-Буэно. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы присвоить ему звание самого старого человека на Земле. В 1995 году в результате пожара Вильянуэва лишился дома, в огне погибли и все документы. Конечно, ему выдали новые, но они были современными и выглядели совсем не так, как выписанные при рождении.
С середины 1990-х он жил у своей соседки, которая несмотря на свой преклонный возраст (тогда ей было уже 65) решила позаботиться о старшем товарище, тем более что он в последние годы оглох и ослеп. А больше присмотреть за ним было некому, Вильянуэва никогда не был женат и не имел детей.
Похоронен он будет в пятницу в чилийском городе Меуин.
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