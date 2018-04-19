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Старейший житель планеты скончался в возрасте 121 год
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Старейший житель планеты скончался в возрасте 121 год 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Старейший житель Чили и, вероятно, всей планеты Селино Вильянуэва Джарамильо скончался в возрасте 121 год.
Причиной смерти стали последствия травмы, которые получил долгожитель, упав 12 апреля с кровати. Он был госпитализирован, но спасти пожилого мужчину врачи не смогли.
Отметим, что посетить Вильянуэву в больнице приехали не только родственники и сожительница Марта Рамирес, но и первая леди страны Сесилия Морель, передает CNN.
Согласно данным чилийского гражданского регистра, Селино Вильянуэва Джарамильо родился 25 июля 1896 года. Однако сам мужчина потерял свидетельство о рождении при пожаре в 1995 году, а потому ему не удалось стать мировым рекордсменом по продолжительности жизни. Официальный рекорд принадлежит сейчас 112-летнему японцу Масадзо Нанака.
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