Старейший житель планеты скончался в возрасте 121 год

Старейший житель Чили и, вероятно, всей планеты Селино Вильянуэва Джарамильо скончался в возрасте 121 год.

Причиной смерти стали последствия травмы, которые получил долгожитель, упав 12 апреля с кровати. Он был госпитализирован, но спасти пожилого мужчину врачи не смогли.

Отметим, что посетить Вильянуэву в больнице приехали не только родственники и сожительница Марта Рамирес, но и первая леди страны Сесилия Морель , передает CNN

Согласно данным чилийского гражданского регистра, Селино Вильянуэва Джарамильо родился 25 июля 1896 года. Однако сам мужчина потерял свидетельство о рождении при пожаре в 1995 году, а потому ему не удалось стать мировым рекордсменом по продолжительности жизни. Официальный рекорд принадлежит сейчас 112-летнему японцу Масадзо Нанака.