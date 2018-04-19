Проблемы взаимодействия сферы культуры и СМИ обсудят на форуме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 19 апреля. / ТАСС /. Около 400 представителей сферы культуры и журналистики России соберутся на форуме в Президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить проблемы взаимодействия в современном обществе. Организатором форума «Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия» выступила Общественная палата Санкт-Петербурга совместно с профильными комиссиями Общественной палаты России

В рамках пленарного заседания и круглых столов специалисты планируют обсудить профессиональные требования к журналисту, работающему в сфере культуры, влияние коммерциализации СМИ на освещение культурных событий, использование социальных сетей. Руководители крупных изданий и учреждений культуры поделятся опытом и проведут мастер-классы для начинающих журналистов.

"Это первый форум по теме взаимодействия СМИ и культуры, который проводится по инициативе общественности. Он призван проанализировать сегодняшнее состояние культурной журналистики и найти новые, перспективные пути ее развития", — рассказали ТАСС в городской Общественной палате.