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Проблемы взаимодействия сферы культуры и СМИ обсудят на форуме в Петербурге
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Проблемы взаимодействия сферы культуры и СМИ обсудят на форуме в Петербурге 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Около 400 представителей сферы культуры и журналистики России соберутся на форуме в Президентской библиотеке имени Ельцина в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить проблемы взаимодействия в современном обществе. Организатором форума «Общество. Культура. СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия» выступила Общественная палата Санкт-Петербурга совместно с профильными комиссиями Общественной палаты России.
В рамках пленарного заседания и круглых столов специалисты планируют обсудить профессиональные требования к журналисту, работающему в сфере культуры, влияние коммерциализации СМИ на освещение культурных событий, использование социальных сетей. Руководители крупных изданий и учреждений культуры поделятся опытом и проведут мастер-классы для начинающих журналистов.
"Это первый форум по теме взаимодействия СМИ и культуры, который проводится по инициативе общественности. Он призван проанализировать сегодняшнее состояние культурной журналистики и найти новые, перспективные пути ее развития", — рассказали ТАСС в городской Общественной палате.
В мероприятии примут участие около 400 человек, среди которых известные деятели искусства, журналисты и представители власти. Ожидается участие полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Беглова, губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева, ректора Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николая Цискаридзе.
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