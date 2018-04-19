Создание криптобиржи на Дальнем Востоке обсудят в Хабаровске на Дне китайского инвестора

ХАБАРОВСК , 19 апреля. / ТАСС /. День китайского инвестора, в рамках которого представители органов власти и бизнеса РФ КНР обсудят совместные проекты, в частности создание криптобиржи и клиники замедления старения, пройдет в четверг в Хабаровске, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

"19 апреля в Хабаровске пройдет День китайского инвестора, который проведет вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев

В ходе рабочей встречи с президентом «Хуоби Блокчейн Ресерч Инститьют» будет обсуждаться вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а в ходе встречи с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос о создании центра замедления старения и создании международного медицинского кластера в Приморском крае ", — сообщает министерство.

Также обсудят крупные инвестиционные проекты, которые предлагают реализовать российские бизнесмены на Дальнем Востоке. С представителями Китайской корпорации по строительству дорог и мостов обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», а с представителями компании «Чайна Рейлвэй Дунфа» — проект строительства высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

Также в перечне обсуждаемых проектов — строительство мощностей сжатия газа по новейшей технологии CNG (Compressed Liquid Gas) в порту Советская Гавань, строительство сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье, развитие аквакультуры на побережье дальневосточных регионов.

Сегодня, по данным корпорации развития Дальнего Востока, среди иностранных резидентов территории опережающего развития и Свободного порта Владивосток (СПВ) большинство — китайские компании. Это 11 резидентов ТОР с инвестициями на сумму 172,6 млрд, в планах которых создание 3755 рабочих мест, и 20 — в СПВ с инвестициями на сумму 18 млрд и созданием 5815 рабочих мест.

День китайского инвестора проводится на Дальнем Востоке в третий раз. В 2017 году День китайского инвестора на Дальнем Востоке России проводился дважды, в марте и в декабре. 19 декабря во Владивостоке обсуждались, в частности, проект по разведению и выращиванию аквакультуры на Дальнем Востоке России, создание кластера глубокой переработки стали и другие. Планируется, что в 2018 году впервые на Дальнем Востоке пройдут дни индийского и европейского инвесторов.