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Утверждены правила определения границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке
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Утверждены правила определения границ рыбоводных участков на Дальнем Востоке 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В России утверждены новые Правила определения границ рыбоводных участков в акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 19 апреля.
Согласно документу, обязанности по определению границ рыбоводных участков возложены на Минвостокразвития.
«Для определения границ рыбоводных участков в пределах акватории Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна формируется перечень доступных акваторий. Перечень доступных акваторий формируется Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока», — говорится в постановлении.
Подчёркивается, что площадь акватории должна быть не более 100 гектаров.
Отмечается, что при формировании перечня не допускается наложение границ доступных акваторий на границы рыбопромыслового участка, морских портов, акваторий, в которых запрещено плавание, и особо охраняемых природных территорий. Запрещено также включать в рыбоводные участки акватории около устьев рек, в которых осуществляется нерест анадромных видов рыб.
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