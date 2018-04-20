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В Прикамье обсудили, как стимулировать развитие промышленности в регионе
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В Прикамье обсудили, как стимулировать развитие промышленности в регионе 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Как повышение производительности труда может стимулировать развитие промышленности в Пермском крае — такой вопрос обсуждали на IV Пермском инженерно-промышленном форуме. Свои мнения высказали члены Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и регионального Совета директоров промышленных предприятий.
«Мы понимаем, что промышленная кооперация, которую активно развиваем, даёт нашим предприятиям большее число заказов. Впоследствии предприятиям необходимо увеличивать производительность труда, чтобы выпускать необходимое число продукции и наращивать обороты. Повышение производительности труда, в свою очередь, является основой для последующей цифровизации производства», — пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников.
По его словам, среди участников форума есть как компании, которые настроены ввести стратегию бережливого производства, так и те, которые говорят не просто о введении автоматизации, а о цифровой трансформации производственных процессов.
Программа «Производительность труда» действует в Пермском крае с 2017 года. В ней принимают участие около 25 предприятий. Представители пермских компаний, которые участвуют в проекте, говорят, что заметили существенные изменения уже за первые четыре месяца. Например, на участке одного из крупных предприятий производительность увеличилась более чем в два раза. На 50% сократилась задействованная при производстве площадь.
«По опыту шести пилотных регионов мы видим результаты по увеличению производительности труда на 25, 30, 40%, в 2 раза — эти показатели достигаются легко», — говорит помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева. — «Сейчас в пилотном проекте участвуют только предприятия обрабатывающей промышленности. Но мы видим серьёзные возможности применения принципов бережливого производства, повышения производительности в транспортной сфере, в строительстве и в социальном секторе (здравоохранение, образование, соцзащита)».
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