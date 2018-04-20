В Прикамье обсудили, как стимулировать развитие промышленности в регионе

Как повышение производительности труда может стимулировать развитие промышленности в Пермском крае — такой вопрос обсуждали на IV Пермском инженерно-промышленном форуме. Свои мнения высказали члены Управляющего комитета по реализации региональной программы по повышению производительности труда и поддержки занятости и регионального Совета директоров промышленных предприятий.

«Мы понимаем, что промышленная кооперация, которую активно развиваем, даёт нашим предприятиям большее число заказов. Впоследствии предприятиям необходимо увеличивать производительность труда, чтобы выпускать необходимое число продукции и наращивать обороты. Повышение производительности труда, в свою очередь, является основой для последующей цифровизации производства», — пояснил губернатор Пермского края Максим Решетников

По его словам, среди участников форума есть как компании, которые настроены ввести стратегию бережливого производства, так и те, которые говорят не просто о введении автоматизации, а о цифровой трансформации производственных процессов.

Программа «Производительность труда» действует в Пермском крае с 2017 года. В ней принимают участие около 25 предприятий. Представители пермских компаний, которые участвуют в проекте, говорят, что заметили существенные изменения уже за первые четыре месяца. Например, на участке одного из крупных предприятий производительность увеличилась более чем в два раза. На 50% сократилась задействованная при производстве площадь.