Более 200 компаний из шести регионов РФ примут участие в Пермском промышленном форуме

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Представители более 200 компаний из шести регионов России примут участие в Пермском инженерно-промышленном форуме, который пройдет 19-20 апреля. Об этом ТАСС сообщила замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева.

"Более 200 компаний посетят IV Пермский инженерно-промышленный форум. Это представители как из Пермского края , так и из других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга , Нижнего Новгорода, Челябинска Екатеринбурга . Количество зарегистрировавшихся для участия в форуме на сегодняшний день уже составило порядка 1500 человек", — сказала собеседница агентства.

Главным мероприятием станет совместное заседание управляющего комитета по реализации региональной программы повышения производительности труда и совета директоров промышленных предприятий Пермского края. На нем выступят представители Минпромторга РФ министерства экономического развития , губернатор Пермского края и директора федеральных компаний.

Кроме этого, в рамках деловой программы форума состоится четвертая всероссийская конференция QRM (Quality Resource Management, концепция быстрореагирующего производства). На конференции представят доклады ведущих зарубежных и российских экспертов в области QRМ, на пленарном заседании выступит губернатор Пермского края Максим Решетников . Участники конференции посетят ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», где ознакомятся с опытом внедрения стратегии QRM.

Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС являются генеральным информационным партнером форума.