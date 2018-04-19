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Более 200 компаний из шести регионов РФ примут участие в Пермском промышленном форуме
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Более 200 компаний из шести регионов РФ примут участие в Пермском промышленном форуме 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Представители более 200 компаний из шести регионов России примут участие в Пермском инженерно-промышленном форуме, который пройдет 19-20 апреля. Об этом ТАСС сообщила замминистра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Елена Дегтярева.
"Более 200 компаний посетят IV Пермский инженерно-промышленный форум. Это представители как из Пермского края, так и из других регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Челябинска и Екатеринбурга. Количество зарегистрировавшихся для участия в форуме на сегодняшний день уже составило порядка 1500 человек", — сказала собеседница агентства.
В рамках форума состоится ряд круглых столов, установочных и стратегических сессий, а также открытых конференций, семинаров и дискуссий на темы повышения производительности труда, цифровой экономики, цифровизации производств и промышленной кооперации с крупнейшими федеральными компаниями, такими как ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», АО «РЖД», ООО «Лукойл-Пермь», АО «Сибур» при участии директоров предприятий среднего звена и федеральных чиновников.
Главным мероприятием станет совместное заседание управляющего комитета по реализации региональной программы повышения производительности труда и совета директоров промышленных предприятий Пермского края. На нем выступят представители Минпромторга РФ, министерства экономического развития, губернатор Пермского края и директора федеральных компаний.
Кроме этого, в рамках деловой программы форума состоится четвертая всероссийская конференция QRM (Quality Resource Management, концепция быстрореагирующего производства). На конференции представят доклады ведущих зарубежных и российских экспертов в области QRМ, на пленарном заседании выступит губернатор Пермского края Максим Решетников. Участники конференции посетят ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», где ознакомятся с опытом внедрения стратегии QRM.
Пермский инженерно-промышленный форум проводится в четвертый раз. Ключевыми темами этого года стали повышение производительности труда и бережливое производство, промышленная кооперация и цифровизация производств. ТАСС являются генеральным информационным партнером форума.
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