В Хабаровске стартует день китайского инвестора

День китайского инвестора проведет вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев . В мероприятии примут участие руководители крупных китайских компаний. В ходе встречи с представителями бизнеса КНР планируется обсудить инвестпроекты в Хабаровском крае и Приморье.

Ожидается, что в диалоге примут участие представители компании «Чжундин Дайри Фармин» с проектом по строительству животноводческих комплексов в Приморском крае . С China Communications Construction Company Limited обсудят подготовку технико-экономического обоснования по проекту развития международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2».

Представители «Яньтай Тунсян Фудс» обсудят проект развития морской аквакультуры в Приморском крае, а представители «Чайна Рейлвэй Дунфан» — возможное строительство высокоскоростной магистрали Владивосток — Муданьцзянь.

Региональные власти обсудят с президентом «Хуоби Блокчейн Ресёрч Инститьют» вопрос создания криптобиржи на Дальнем Востоке, а с главным врачом клиники при первом Харбинском медицинском университете — вопрос создания центра замедления старения и международного медицинского кластера в Приморском крае.

Кроме того, в ходе Дня инвестора стороны обсудят проект строительства сети заводов по переработке отходов лесной промышленности и производству пеллет в Хабаровском крае и в Приморье.

День китайского инвестора на Дальнем Востоке пройдет уже в третий раз.