День 19 апреля в истории

День российской полиграфии.

Праздник был учреждён в 2014 году. Выбор даты не случаен: в этот день, ровно 455 лет назад, в Москве начала работать первая типография. Её создали и возглавили дьякон московской церкви Николы Голстунского Иван Фёдоров и белорусский мастер Пётр Мстиславец.

Царь Иван Грозный выделил для типографии место недалеко от Кремля на Никольской улице.

Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец, с благословения митрополита Макария, начали печатать первую русскую датированную книгу — «Апостол». Книга вышла уже в марте 1564 года.

«Апостол» стал своеобразной азбукой для церковно-приходских школ того времени. По ней учились монахи, крестьяне и дворяне.

47 лет назад (1971) СССР запустил первую в мире орбитальную научную станцию «Салют».

На орбиту она была выведена с космодрома Байконур ракетой-носителем «Протон-К». Первая экспедиция на станцию, в состав которой входили космонавты Владимир Шаталов Алексей Елисеев и Николай Рукавишников, стартовала 23 апреля 1971 года. К сожалению, полностью состыковаться с «Салютом» не удалось.

7 июня того же года второй экипаж (Георгий Добровольский, Владислав Волков Виктор Пацаев ) на корабле «Союз-11» успешно состыковался со станцией. Они проработали на «Салюте» 23 дня. 30 июня 1971 года при спуске корабля «Союз-11» произошло быстрое падение давления в спускаемом аппарате и как следствие нарушение герметичности, что привело к гибели космонавтов. Из-за этого дальнейший полет станции «Салют» проходил в беспилотном режиме.

11 октября 1971 года, пробыв на орбите 175 суток, станция была сведена с орбиты и сгорела в плотных слоях атмосферы.

48 лет назад (1970) с главного конвейера Волжского автомобильного завода сошли первые пилотные автомобили ВАЗ-2101: 2 синих и 4 вишнёвых.

Прототипом этого автомобиля, прозванного в народе «копейкой», был «ФИАТ-124». Для того времени «ВАЗ-2101» был подлинным шедевром: ни до, ни после него сборщики так и не смогли создать таких автомашин. На момент начала производства он являлся самым комфортабельным в своём классе, одним из наиболее современных и надёжных отечественных автомобилей, что сделало обладание им признаком достатка и благополучия.

За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу был вручен своеобразный «Оскар» европейской торговли — Международная премия «Золотой Меркурий».

С 1970 по 1988 годы (за все время производства) было выпущено 4,85 миллионов автомобилей ВАЗ-2101 всех модификаций.

75 лет назад (1943) секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР был образован управление контрразведки СМЕРШ («Смерть шпионам»).

Оно было образовано на базе Управления особых отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР. Руководителем созданной структуры был назначен Виктор Абакумов.

Главная задача СМЕРШа заключалась не только в оказании противодействия немецкой разведке, но и внедрение советских контрразведчиков в высшие эшелоны власти фашистской Германии , а также уничтожение вражеских диверсионных групп, проведение радиоигр и борьбе против изменников Родины.

Название спецслужбе дал сам Иосиф Сталин. Первоначально управление было предложено назвать СМЕРНЕШ («смерть немецким шпионам»), на что Сталин заявил, что на территории СССР много шпионов и из других государств, и с ними также необходимо вести борьбу, поэтому лучше назвать новый орган просто СМЕРШ.

В апреле того же года было образовано СМЕРШ ВМФ, а в мае — СМЕРШ НКВД. Таким образом, в годы войны существовали три организации под общим названием. Все они действовали до мая 1946 года.

235 года назад (1783) императрица Екатерина II подписала Манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

С конца XVII века Россия начала борьбу за Крым , стремясь обеспечить безопасность своих южных областей и добиться выхода к Черному морю. Конец турецкому господству на полуострове положила Русско-турецкая война 1768-1774 годов.

В 1783 году своим манифестом Екатерина II присоединила Крым и Тамань к Российской империи. Была образована Таврическая область, управление которой было возложено на князя Григория Потёмкина. В Манифесте крымским жителям обещалось «свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру…».

Полуостров стал заселяться русскими, украинскими, греческими, болгарскими и немецкими переселенцами. Началось строительство новых городов: в 1783 году был заложен порт-крепость Севастополь , а в 1784 году основан Симферополь , который стал административным центром Таврической губернии.

236 лет назад (1782) императрица Екатерина II подписала «Устав благочиния или полицейский».

Первые полицейские органы в России появились в период правления Петра I, но не нашли применения нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга . Разработка полицейского устава началась в 1779 году. Предполагалось создать в городах полицейские органы для охраны «благочиния, покоя и добронравия». В 1782 году он был утверждён.

Согласно документу создавался новый городской административно-полицейский орган — Управа благочиния или полицейская, вводились специальные должности служащих городской полиции, уточнялись её функции и компетенция. Также в устав был включён перечень наказуемых полицией деяний.

Управа благочиния подчинялась губернскому правлению. На неё были возложены обязанности по «наблюдению за нравами и развлечениями, сохранению народного здравия». Она также должна была пресекать мелкие уголовные дела, вынося по ним собственные решения, осуществлять предварительное следствие и розыск преступников.

75 лет назад (1943) в Варшавском гетто началось вооружённое антифашистское восстание.

Варшавское гетто было самым крупным из основанных фашистскими властями во время Второй мировой войны. В нем находились около 450 тысяч узников. Решение об его организации было принято в октябре 1940 года генерал-губернатором Гансом Франком. Площадь гетто составляла 4,5% площади Варшавы . Первоначально выход из гетто без разрешения наказывался тюремным заключением сроком 9 месяцев, а позднее стала применяться смертная казнь. В 1941 году исторический район проживания евреев до войны в центре Варшавы был огорожен стеной.

В июне 1942 года гестапо раскрыло одну из подпольных организаций, и фашисты начали планомерно вывозить население гетто в лагеря смерти. К апрелю 1943 года на его территории оставалось не более 60 тысяч человек.

Восстание началось как реакция на вторую волну депортаций евреев в лагеря смерти. Осознавая безнадежность своего положения, члены молодежных антифашистских организаций решили 19 апреля 1943 года атаковать группу эсэсовцев. Восстание продолжалось несколько недель, и было жестоко подавлено.

Всего в ходе противостояния погибли, по разным данным, от 7 до 13 тысяч евреев и несколько сотен немецких солдат. Оставшиеся в живых узники гетто были вывезены в концентрационные лагеря и лагеря смерти.

День подснежника

Он был учреждён в Великобритании в 1984 году. Сегодня его отмечают во многих странах мира.

Подснежник или галантус — самый первый цветок, который появляется сразу же после схода снега. Они зацветают с января до апреля, в зависимости от климатической зоны.

В Великобритании есть поверье, что подснежники, посаженные вокруг дома, уберегут его жителей от злых духов. А в России существует старая сказка: старуха-Зима и её приспешники Ветер и Стужа решили не пускать на землю Весну. Все цветы испугались угроз их заморозить, и только подснежник, выпрямив свой стебелек, выбрался из-под снега. Его увидело солнце, и согрело землю теплом, открыв дорогу Весне.

Сегодня в мире насчитывается около 20 видов подснежников, и практически все они занесены в Красную книгу.