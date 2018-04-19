Ещё
5 уловок, которые нас заставляют тратить лишнее
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 уловок, которые нас заставляют тратить лишнее 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Уловка №1. Забота
Мы все нуждаемся во внимании, и если его к нем проявляют, то мы теряем бдительность. Официант вместе со счетом принес жвачку? Нам хочется отблагодарить его, оставив больше чаевых. Продавец посоветовал взять продукт посвежее, а еще к нему и вот тот со скидкой? Конечно купим, ведь он лучше знает свой товар.
Уловка №2. «Стадность»
У подруги есть такое, значит и мне надо. Вы заметили, что еще года три назад ни у кого не было проблем с бровями? Теперь о них принято заботиться: маски, увлажнение, карандаши, краски, фломастеры, щеточки, а вариантов татаужа… И уж если звезды с голубых экранов нам рассказывают, как это делать, то у нас не возникает сомнения, а надо ли это вообще.
Уловка №3. Вкус детства
Еще один шаг маркетологов, заставить нас попробовать продукт и убедить, что именно такой мы ели в детстве. Ведь это самая яркая и лучшая пора в нашей жизни. Они играют на нашей сентиментальности, ведь с этой новинкой мы уже хорошо знакомы.
Уловка №4. Запахи
В продовольственном магазине должно вкусно пахнуть едой. Одна из уловок — разместить свежую выпечку поближе к входу. Этот запах вызывает чувство голода. И, зайдя купить только хлеба, мы выходим с полной корзиной продуктов.
Уловка №5. Безликость
Чтобы покупатель не отвлекался от товара, одежду стали размещать на безликих манекенах. Фигура есть, а голову представьте свою. Мы видим, как выглядит вещь, но не тратим время на рассматривание посторонних деталей.
WomanHit.ru: последние новости
Эксперт: «Дура ли Ольга Бузова?» Приемная дочь Хворостовского ждет ребенка По пути в Симферополь Бледанс атаковали ядовитые пчелы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ввел новую меру пресечения168
Раскрыт мотив Британии в отравлении Скрипаля13
Лондон выступил с новым обвинением к России83
Украине пророчат распад285
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение