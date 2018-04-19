5 уловок, которые нас заставляют тратить лишнее

Уловка №1. Забота

Мы все нуждаемся во внимании, и если его к нем проявляют, то мы теряем бдительность. Официант вместе со счетом принес жвачку? Нам хочется отблагодарить его, оставив больше чаевых. Продавец посоветовал взять продукт посвежее, а еще к нему и вот тот со скидкой? Конечно купим, ведь он лучше знает свой товар.

Уловка №2. «Стадность»

У подруги есть такое, значит и мне надо. Вы заметили, что еще года три назад ни у кого не было проблем с бровями? Теперь о них принято заботиться: маски, увлажнение, карандаши, краски, фломастеры, щеточки, а вариантов татаужа… И уж если звезды с голубых экранов нам рассказывают, как это делать, то у нас не возникает сомнения, а надо ли это вообще.

Уловка №3. Вкус детства

Еще один шаг маркетологов, заставить нас попробовать продукт и убедить, что именно такой мы ели в детстве. Ведь это самая яркая и лучшая пора в нашей жизни. Они играют на нашей сентиментальности, ведь с этой новинкой мы уже хорошо знакомы.

Уловка №4. Запахи

В продовольственном магазине должно вкусно пахнуть едой. Одна из уловок — разместить свежую выпечку поближе к входу. Этот запах вызывает чувство голода. И, зайдя купить только хлеба, мы выходим с полной корзиной продуктов.

Уловка №5. Безликость

Чтобы покупатель не отвлекался от товара, одежду стали размещать на безликих манекенах. Фигура есть, а голову представьте свою. Мы видим, как выглядит вещь, но не тратим время на рассматривание посторонних деталей.