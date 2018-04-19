Правила определения страны происхождения товаров в СНГ могут изменить

Протокол, в частности, направлен на исключение возможности неправомерного предоставления режима свободной торговли и предусматривает актуализацию перечня условий, при которых таможенный орган вправе не предоставить режим свободной торговли.

Также протоколом устанавливается обязанность уполномоченного органа, выдавшего сертификат о происхождении товара формы СТ-1, уведомлять таможенный орган страны ввоза об аннулировании сертификата.