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Кабмин РФ обсудит изменение правил определения страны происхождения товаров в СНГ
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Кабмин РФ обсудит изменение правил определения страны происхождения товаров в СНГ 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 19 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ, сообщает пресс-служба кабмина.
Протокол, в частности, направлен на исключение возможности неправомерного предоставления режима свободной торговли и предусматривает актуализацию перечня условий, при которых таможенный орган вправе не предоставить режим свободной торговли.
Также протоколом устанавливается обязанность уполномоченного органа, выдавшего сертификат о происхождении товара формы СТ-1, уведомлять таможенный орган страны ввоза об аннулировании сертификата.
В апреле прошлого года, президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 года, подписанный в Душанбе 30 октября 2015 года.
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