Красивая улыбка: чем лучше всего чистить зубы

На сегодняшний день есть множество приспособлений для чистки зубов. Речь не о стандартных зубных щетках, а про их электрических собратьев: ирригаторы и различные специализированные ершики для более тщательного очищения зубов. Мы не в коем случае не умаляем достоинств зубной щетки, ведь она в состоянии очистить наши зубы даже без зубной пасты и очень проста в использовании, но сегодня хотим рассказать о современных девайсах. Красивая улыбка: чем лучше всего чистить зубыПожалуй, электрическими зубными щетками сейчас тоже мало кого удивить, и все же мы находим десятки причин, которые останавливают

нас от их покупки. Но при этом, мы не учитывает тот факт, что такие щетки удаляют большее количество зубного налета,

пробираются в труднодоступные места, массируют десна. Многие из них обладают

дополнительными функциями, как пример, можно выбрать режим и желаемое время чистки. Зубная щетка ISSA-2, например, вместо обычных колебательных движений передает до 11 000 звуковых пульсаций в минуту, тем самым тщательно удаляя налет. При этом, обеспечивает нежный массаж десен и не повреждает зубную эмаль. Монопучковая щетка — это аналог обычной зубной щетки, но с одним пучком щетинок. Самая главная особенность монопучковой щетки в том, что она идеально очищает зубы в самых труднодоступных местах, вычищает боковые

поверхности зубов и предотвращает появление межзубного кариеса и зубных камней.

Ершики для зубов — еще одна возможность досконально очистить

труднодоступные места, все промежутки между зубами, углубления и ямки. Такие

ершики отлично массируют десна и улучшают кровообращения. Для людей, которые

носят импланты и брекеты они будут просто незаменимы для качественной зубной

чистки.

Ирригатор позволяет поддерживать гигиену рта на предельно

высоком уровне. Он направляет мощную струю жидкости в межзубные пространства,

что позволяет максимально очистить зубы. Его использование желательно после

чистки зубной щеткой и повышает эффективность привычных процедур. Читайте также: Красивая улыбка: 14 средств для отбеливания зубов в домашних условиях Как правильно ухаживать за зубами дома: советы врача