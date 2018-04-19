Людей выселяют на улицу ради строительства жилого комплекса

Дорога из дома

Планы акционерного общества «Селена» построить в центре Уфы новый жилой комплекс подразумевают снос старых деревянных домов на Коммунистической улице. Как рассказали журналистам «МБХ медиа» жители расселяемых домов, они не против переехать в новое жилье, купив его за достойную компенсацию от застройщика. Однако с 2016 года выселением, а значит и начислением и выплатой денег занялась администрация города под руководством Ирека Ялалова , в качестве обоснования этого приняв решение расширить проходящую вблизи старых домов дорогу.

«До 2016 года все отношения у нас были с акционерным обществом «Селена», после из администрации нам прислали постановление об изъятии земельных участков для муниципальных нужд. Нас теперь пытаются сносить согласно постановлению управления по строительству дорог. Силами этого управления весной 2017 года нам сделали оценку нашей недвижимости. Мы ходили в само управление, хотели поговорить про оценку стоимости. Получили в ответ, что денег нет, и платить ничего не будут. В декабре 2017 года мы получили исковые заявления с требованиями о выселении и изъятии земельных участков», — рассказала журналистам жительница одного из расселяемых домов Елена Бочкарева, отметив, что теперь стоимость домов, согласно оценке властей, уменьшилась более чем в два раза.

«Ни о какой рыночной стоимости речи даже не идет, нас просто выкидывают на улицу. На те денежные средства, что они предлагают за участки в центре города, ничего нельзя купить», — утверждают жители.

Поскольку люди не захотели выселяться, получив мизерную компенсацию, администрация обратилась в суд. Пока судебные тяжбы, начатые с января 2018 года, затронули жителей четырех домов, в которых проживает около десяти семей с детьми.

Схема гособмана

Как рассказала «МБХ медиа» координатор движения «Открытая Россия» в Башкирии юрист Зульфия Гайсина, администрация и ранее практиковала расселение жителей, оценив по заниженной стоимости их дома. «Схема очень странная: принимается постановление о том, что расширяется на несколько сантиметров дорога рядом с их домами. Размещение этих домов вдоль дороги уже является недопустимым из-за градостроительных норм. После принимается решение об изъятии земельных участков и домов», — говорит Гайсина.

«Если раньше жителям предлагали деньги, на которые можно было купить одно-, двухкомнатные квартиры, то в случае, когда спор дошел до суда, эксперты более чем в два раза занизили стоимость участков и построек. Люди получают копейки, за которые не купишь вообще ничего», — отмечает юрист.

По ее словам, жители не рассчитывали, что администрация будет работать против своих граждан, они не знали, что потом их оставят ни с чем. «Фактически получается, что администрация расселяет старые дома за бюджетные средства. Такая схема в Уфе начала действовать где-то с 2013 года. Мы выяснили, что раньше в центре города была такая практика тоже: людей расселили, отдав им копейки, расселением также занималась администрация города», — рассказала Гайсина.

Тактика подожженных домов

Однако и в своих старых домах жить людям становится опасно из-за поджогов. «Мы дошли до такой ситуации, что просто боимся проживать в наших домах. Есть же недобросовестные застройщики, которые поджигают дома. И у нас был такой случай: дом 106 по улице Коммунистической был облит горючей жидкостью, но поджечь не успели. Тогда писали заявления, но никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. В 2016 году дом 100 подожгли, но поджигатель не был найден», — рассказывает Елена Бочкарева.

Она сообщила, что представитель администрации, который действует от лица города, является штатным сотрудником фирмы «Селена». По словам Бочкаревой, людям в открытую предлагают жить в таких же старых домах на окраине. «Представители администрации неоднократно говорили, что раз вы живете в халупах, туда же и переезжайте», — рассказала женщина.