Кабмин обсудит увеличение госпошлин на биометрические загранпаспорта и водительские права

МОСКВА , 19 апреля. / ТАСС /. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит ряд законопроектов, в том числе — об увеличении с 3,5 тыс. до 5 тыс. рублей госпошлин за оформление биометрических загранпаспортов, а также размеров пошлин за выдачу водительских прав и регистрацию транспортных средств. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Среди положений других законопроектов, включенных в повестку заседания — запрет на рекламу услуг по написанию диссертаций, установление предельного размера пени за неуплаченные налоги и сборы и другие.

Подорожание документов нового поколения

Как отметили в кабмине РФ , размеры госпошлин за выдачу загранпаспортов нового поколения (с электронным носителем информации), национальных водительских удостоверений, госрегистрацию транспортных средств «и другие регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения» предлагается увеличить «соразмерно фактическим затратам федерального бюджета» на оформление таких документов. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс, разработанные МВД РФ , были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности еще в июне 2017 года. В случае одобрения их в четверг на заседании правительства РФ, законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму

Как сообщалось на сайте кабмина по итогам обсуждения этого законопроекта правительственной комиссией в 2017 году, госпошлину за оформление биометрического загранпаспорта предлагается увеличить с нынешних 3,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, за оформление загранпаспорта ребенку в возрасте до 14 лет — с 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Размер пошлины за госрегистрацию транспортных средств и выдачу соответствующего пластикового свидетельства нового поколения, согласно законопроекту, будет составлять 1,5 тыс. рублей, выдача водительских прав обойдется в 3 тыс. (в настоящее время пошлина составляет 2 тыс. рублей).

В материалах на сайте кабмина РФ отмечается, что «в связи с применением электронного носителя информации при изготовлении документов нового поколения и необходимостью создания инфраструктуры обработки и хранения данных фактические затраты федерального бюджета на предоставление государственных услуг по выдаче таких документов возрастут». Нынешние же размеры госпошлин «позволяют компенсировать расходы федерального бюджета не более чем на 42% от фактических затрат».

Согласно действующим норам, на оплату госпошлин при оформлении документов, в том числе загранпаспортов и водительских прав, через портал госуслуг действует скидка в размере 30%. Кроме того, пошлина на загранпаспорта не взимается с жителей Калининградской области , а также с жителей Крыма Севастополя , имевших до этого украинский загранпаспорт.

Запрет рекламы диссертаций на заказ

Еще один законопроект сегодняшний повестки заседания кабмина вводит запрет на рекламу «услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов, диссертаций и других работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения промежуточной или итоговой аттестации обучающихся». Соответствующим образом дополняется прописанный в законе о рекламе перечень товаров и услуг, реклама которых не допускается.

О том, что Минобрнауки намерено запретить рекламу оказания услуг по подготовке и написанию дипломных работ, сообщалось в октябре 2017 года. Ведомство при разработке соответствующих поправок в законодательство также предполагало обязать вузы публиковать полные тексты выпускных квалификационных работ в интернете.

Ограничение пени по налогам

Также кабмин обсудит проект поправок в Налоговый кодекс РФ, устанавливающий предельный размер суммы пени в сфере налогов и сборов. «Предельная сумма пени будет ограничена суммой недоимки, на которую она начисляется. Принятие законопроекта будет способствовать улучшению положения налогоплательщиков, снизит нагрузку на бизнес», — говорится в сообщении правительства. Таким образом, когда размеры недоимки и пени сравняются, последняя перестанет начисляться сверх этой величины.

Другие вопросы

Правительство РФ также примет решение о выделении из своего резервного фонда в 2018 году субсидий в размере 5,2 млрд рублей российским банкам, в том числе Внешэкономбанку , и международным финансовым организациям на возмещение недополученных ими доходов при выдаче кредитов аграриям по льготной ставке.

Также в повестке — законопроект, дающий возможность безвозмездного предоставления земельных участков на Дальнем Востоке участникам госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа. После получения переселенцами российского гражданства данные участки будут предоставляться им в собственность. «Это будет способствовать переезду соотечественников на постоянное место жительства в Россию, в первую очередь на Дальний Восток», — отмечается в материалах кабмина.

Ряд законопроектов сегодняшней повестки были разработаны во исполнение решений Конституционного суда. В частности, устанавливается годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела. По истечении же одного года такая отмена будет допускаться только решением суда. «Принятие и реализация законопроекта позволят гарантировать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования», — пояснили в кабмине.

Также правительство обсудит законопроект о клинических рекомендациях и протоколах лечения пациентов. Цель документа — «повышение качества организации и оказания медицинской помощи за счет регламентации и унификации требований к клиническим рекомендациям и протоколам лечения, определяющим алгоритм действий медицинских работников в отношении пациентов в зависимости от клинических ситуаций». Законопроект вводит понятия «клинические рекомендации» и «протокол лечения (протокол ведения пациента)», регулируется порядок разработки, утверждения и применения клинических рекомендаций и протоколов лечения, определяется перечень основных документов, необходимых для организации и оказания медицинской помощи.