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Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений
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Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений 

Газета.Ru 1 час назад
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений.
"Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации своих дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов, чтобы восстановить каналы дипломатического диалога в рамках взаимного уважения и международного права", — написал Арреаса.
В январе власти Венесуэлы объявили посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата. Также страна отозвала посла из Испании из-за «колониальной агрессии правительства Королевства Испании».
В свою очередь власти Испании объявили персоной нон грата посла Венесуэлы в Мадриде Марио Исеа.
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