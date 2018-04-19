Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере заявил, что Венесуэла и Испания договорились о нормализации отношений.

"Венесуэла и Испания договорились начать процесс нормализации своих дипломатических отношений путем возвращения в ближайшие дни своих послов, чтобы восстановить каналы дипломатического диалога в рамках взаимного уважения и международного права", — написал Арреаса.

В январе власти Венесуэлы объявили посла Испании Хесуса Сильву Фернандеса персоной нон грата. Также страна отозвала посла из Испании из-за «колониальной агрессии правительства Королевства Испании».