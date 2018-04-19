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Moody's обнадежил. Российские банки выдержат давление санкций
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Moody's обнадежил. Российские банки выдержат давление санкций 

Вести.Ru 22 минуты назад
Российские банки способны справиться с негативными последствиями западных санкций. Такой вывод содержится в обзоре международного рейтингового агентства Moody's.
По оценкам экспертов, суммарный уровень риска, связанный с попавшими под ограничительные меры компаниями, составляет меньше двух процентов активов или меньше 15 процентов капитала банковской системы. Кроме того, последняя имеет достаточный уровень ликвидности, чтобы при необходимости обеспечить рефинансирование корпоративного сектора.
В Moody's отмечают: повысившиеся цены на нефть помогут правительству продолжить восстановление фискальных резервов. По мнению авторов обзора, справиться с санкциями также поможет сильная внешнеэкономическая позиция и финансовая система России, передает «Россия 24».
Ранее другое международное агентство Fitch также заявило, что российские банки способны противостоять санкциям.
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