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Moody's: кредитоспособность большинства российских банков устойчива к действию санкций
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Moody's: кредитоспособность большинства российских банков устойчива к действию санкций 

ТАСС 34 минуты назад
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сильная внешнеэкономическая позиция и финансовая система Российской Федерации помогут в целом защитить российскую экономику от воздействия введенных США новых санкций, однако санкции окажут негативное влияние на кредитоспособность некоторых российских эмитентов, говорится в опубликованном сегодня отчете международного рейтингового агентства Moody's Investors Service.
"Кредитоспособность Российской Федерации, имеющей рейтинг Ba1 c «позитивным» прогнозом, находится на уровне, позволяющем выдержать воздействие последних санкций, — комментирует один из авторов отчета — старший вице-президент агентства, суверенный аналитик Кристин Линдоу. — Повысившиеся цены на нефть помогут правительству продолжить восстановление фискальных резервов".
Пока лишь несколько крупных российских компаний были напрямую затронуты последними санкциями, указывают в агентстве. В дальнейшем крупные российские экспортеры с долгосрочными контрактами и широкой международной клиентской и инвесторской базами могут в наибольшей степени пострадать из-за санкций, указывают авторы отчета.
В наибольшей степени санкции затронули компанию «Русал», признают в агентстве. «В корпоративном секторе в наибольший степени от санкций пострадает ОК „Русал“. Агентство считает вполне реалистичным сценарием дефолт по долговым обязательствам „Русала“, в том числе по купонным выплатам по еврооблигациям, номинированным в долларах США, который может произойти уже 3 мая 2018 года, когда наступит срок купонных выплат по еврооблигациям компании на сумму 500 млн долларов», — указывают авторы отчета. Выручка и денежный поток компании также сильно пострадают из-за риска вторичных санкций в отношении ее возможных контрагентов, отмечают в Moody's.
Что касается финансового сектора, то российские банки практически не вызывают опасений у аналитиков агентства. «Российская банковская система имеет достаточный уровень доходов для абсорбирования кредитных убытков, которые могут возникнуть по кредитам, выданным попавшим под санкции компаниям», — указывают авторы отчета.
По оценкам Moody's, совокупная сумма под риском, связанным с кредитами компаниями, попавшими под санкции, составляет менее 2% активов российской банковской системы или менее 15% ее капитала. «Кроме того, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования корпоративного сектора в случае необходимости», — отмечают в агентстве.
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