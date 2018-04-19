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Moody's: банки России справятся с последствиями санкций
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Moody's: банки России справятся с последствиями санкций 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российская банковская система способна справиться с негативными последствиями западных санкций. Об этом говорится в сообщении международного рейтингового агентства Moody's.
В агентстве отметили, что совокупный уровень риска, который связан с попавшими под санкции компаниями, составляет меньше 2% активов или меньше 15% капитала банковской системы.
"Кроме того, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, способный обеспечить существенную часть рефинансирования при необходимости корпоративного сектора", — рассказали в Moody's.
Также эксперты добавили, что справиться с санкциями поможет и сильная внешнеэкономическая позиция, и финансовая система России.
Ранее в Fitch сообщили, когда российские банки могут столкнуться со сложностями.
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