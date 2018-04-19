«Мы задаем больше вопросов»: Симоньян рассказала о работе RT

Говоря о подходе RT и западных СМИ к освещению событий, Симоньян напомнила о том, как британская лаборатория «Портон-Даун» опровергла слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что российское происхождение вещества А-234, которым были отравлены в Солсбери Сергей и Юлия Скрипаль доказано.

"То есть министр иностранных дел Великобритании врал. Сейчас Министерство иностранных дел Великобритании удалило этот твит, где это было сказано. У вас нет этой истории. Вы об этом не рассказываете. Вы про отравление Скрипалей рассказали, вы про британскую точку зрения рассказали, про высылку дипломатов рассказали. А про эту историю, что министр иностранных дел врал и Британия фактически обманула весь мир с этой историей, вы не рассказываете, ваш телеканал. А мы рассказываем. Вот и вся разница", — сказала Симоньян.

Она отметила, что RT, в отличие от мейнстримных СМИ, задает больше вопросов и не верит на слово таким политикам, как Джонсон.

"Мы не можем верить на слово людям, которые врут. Почему вы им верите, мы не знаем", — заявила Симоньян.

К российским СМИ существует предвзятое отношение, отметила главный редактор RT, напомнив, как президент Франции Эммануэль Макрон во время предвыборной кампании представлял себя в виде жертвы «пропаганды» RT, приводя в пример материалы, которых телеканал никогда не публиковал.

"Это легко расследовать и выяснить. Но никто не расследует. Все просто цитируют французского президента. Французский президент так сказал, и мы должны ему верить. Но он вас обманул", — сказала Симоньян шведскому журналисту.

"Считается, что другие страны, так называемые западные страны, имеют право иметь свои телеканалы. Например, в хартии BBC указано, что BBC создано для того, чтобы нести миру британские ценности. А Россия каким-то образом не имеет этого права. Но мы так не считаем… Мы считаем, что мы, как большая страна, заслуживаем точно такого же права, как и другие страны, иметь свой телеканал и доносить до людей свою правду и своё видение событий", — заявила Симоньян.

SVT Agenda является государственным телеканалом Швеции , который существует за счет лицензионных сборов. Эти сборы собирает государство, а распределяет правительство страны.

Главный редактор RT поставила своего визави в тупик, отметив, что в западных СМИ новости о России постоянно подаются в негативном ключе. Попытку шведского журналиста выдвинуть российском у телеканалу обвинение в предвзятости в отношении западных стран Симоньян парировала, представив целый список материалов RT, в которых освещались позитивные события в стране. Встречный вопрос о том, какие положительные публикации о России появлялись на сайте шведского телеканала, для Сундстрема тоже оказался сложным: он припомнил лишь свою статью про рост производства козьего сыра.

В ходе интервью Симоньян рассказала и о своих якобы тесных контактах с Кремлем.

"У меня гораздо меньше отношений с правительством, чем у огромного количества руководителей французских СМИ Вот я никогда в правительстве не работала, я с 16 лет работаю журналистом и остаюсь журналистом", — заключила она.