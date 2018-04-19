«Через 15 секунд вы умрете»

На выставке похоронной индустрии в Амстердаме продемонстрировали машину для безболезненного самоубийства, разработанную при участии австралийца Филипа Ничке. Он более 20 лет отстаивает право человека на эвтаназию. За это время сотни людей ушли из жизни с его помощью. «Лента.ру» выясняла, зачем он это делает.

В 1996 году на Северной территории Австралии разрешили эвтаназию для смертельно больных. Закон приняли по настоянию австралийского политика Маршала Перрона. «Через пару десятилетий жизнь почти любого человека можно будет поддерживать до бесконечности, — излагал он свою позицию. — Смерть все чаще будет наступать только в том случае, когда кто-то решает, что пора умереть».

Филип Ничке, тогда работавший врачом, узнал о планах Перрона по радио. Идея показалась ему разумной. «Я считал, что в случае смертельной болезни у меня должна быть возможность выбрать смерть. Это просто здравый смысл», — объясняет он. Ничке обзвонил коллег и понял, что многие думают так же. Он скооперировался с ними и опубликовал в местной газете заявление в поддержку нового закона.

Приятель из сиднейского сквота помог Ничке подключить механизм для смертельных инъекций к видавшему виды ноутбуку Toshiba, приспособление назвали «Машиной спасения». С его помощью смертельно больной пациент мог безболезненно покончить с собой даже без помощи врача. Через три месяца после принятия закона об эвтаназии у «Машины спасения» появился первый пользователь.

66-летний житель города Дарвин Боб Дент пять лет страдал от рака простаты. По его собственному признанию, болезнь превратила его жизнь в «американские горки боли». Он хотел одного: остановить мучения и умереть с достоинством. Закон об эвтаназии казался ему шансом на спасение.

Дент пригласил Ничке домой, вручил ему бутерброд с ветчиной и уселся перед телевизором смотреть футбол. «Кусок не лез мне в глотку, — вспоминает Ничке. — Я так волновался, что даже вспотел. Он потратил уйму времени, чтобы меня успокоить». После матча Дент сел и с невозмутимым видом сказал: «Начнем».

Ничке ввел в его вену иглу «Машины спасения», включил ноутбук и отошел в сторону. На экране загорелась надпись: «На последнем экране вам будет введена смертельная доза лекарственного препарата, и вы умрете. Осознаете ли вы это?» Дент молча нажал кнопку «Да».

Компьютер вывел следующий вопрос: «Понимаете ли вы, что если продолжите и нажмете кнопку „Да“ на следующем экране, то умрете?» После утвердительного ответа Дент увидел последнее предупреждение: «Через 15 секунд вам будет сделана смертельная инъекция». Когда он в последний раз нажал кнопку «Да», на экране осталось только слово «Выход». Механизм пришел в движение, и по трубочке потекло лекарство.

Через несколько минут Дент скончался. «Это был первый случай, когда человек легально покончил с собой, — говорит Ничке. — В тот момент было ощущение, что здесь творится история». Вскоре он помог расстаться с жизнью еще троим австралийцам.

Ничке не сразу выбрал карьеру врача. В университете его предметом была физика. Он стал первым австралийцем, сделавшим голограмму (это был его дипломный проект), но научная деятельность не задалась. Ничке обнаружил, что исследования финансируют американские компании, которые производят оружие. Это шло вразрез с его убеждениями.

Порвав с наукой, Ничке направился на Северную территорию. Заметная доля жителей тех мест — потомки коренных австралийцев, которые населяли континент до прибытия колонизаторов из Европы. В 1960-е годы им приходилось трудиться на огромных животноводческих фермах за мизерную плату — на порядок меньше, чем у белых австралийцев.

В 1966 году пастухи из народа гуринджи отказались работать на таких условиях и потребовали свою землю обратно. Они бастовали девять лет и добились своего. Ничке присоединился к возмущенным аборигенам в самый разгар протестов и два года отвечал у них за административные вопросы.

После возвращения в город он работал таксистом и водителем трамвая, потом пошел в егери. Из-за тяжелой травмы пришлось в очередной раз задуматься о перемене сферы деятельности. Ничке решил получить медицинское образование и, сам того не зная, встал на путь, который через несколько лет превратит его в ярого сторонника эвтаназии.

В 1997 году власти Австралии отменили закон, разрешавший эвтаназию на Северной территории, но Ничке было уже не остановить. Он создал организацию Exit International, которая отстаивает право человека на смерть. Кроме того, он консультирует желающих уйти из жизни и публикует подробные разъяснения, как покончить с собой.

По его мнению, любому вменяемому человеку старше 50 лет должна быть доступна смертельная пилюля. Тогда при желании каждый сможет умереть на собственных условиях, не дожидаясь мучительной гибели от болезней. Часто к Ничке обращаются те, кто не намерен совершать самоубийство немедленно, но все равно предпочитает иметь под рукой все необходимое для смерти — так спокойнее.

Раньше Ничке рекомендовал пациентам лекарственный препарат, при передозировке которого наступает остановка дыхания. Оно запрещено в Австралии, поэтому желающим приходилось ехать за ним в Мексику . Другой излюбленный метод Ничке связан с использованием азота. Он сам продает баллоны с газом под видом оборудования для изготовления пива. Все прекрасно понимают, зачем они в действительности нужны, но формально закон не нарушен.

Машина, показанная на выставке в Амстердаме, основана именно на этой идее. Самоубийца ложится в специальную капсулу, нажимает кнопку и включает подачу газа из баллона с жидким азотом. «Он или она почувствуют легкое головокружение, затем быстро потеряют сознание и умрут», — объясняет Ничке.

Ничке часто спрашивают, что он чувствует, когда на его глазах умирают люди. «Когда лично участвуешь в убийстве человека, даже если он сам этого хочет, и все законно, это влечет странный эффект. В моем случае возникает отчаянное желание сделать что-то жизнеутверждающее, — признается он в автобиографии. — Как будто нужно доказать самому себе, что умер кто-то другой».

Издание The Sydney Morning Herald уточняет, что в черновике своей книги Ничке выражался откровеннее: «У меня было сильнейшее ощущение, что я жив, — писал он о своих впечатлениях после очередной успешной эвтаназии. — Я делал глубокий вдох… и почти сразу чувствовал сексуальное возбуждение». По его словам, партнеры умерших нередко испытывали что-то похожее.

У Ничке хватает недоброжелателей, и подобные заявления не делают его популярнее. В 2015 году австралийские власти обвинили его в нарушении врачебной этики. Последней каплей стал инцидент, во время которого он помог умереть подозреваемому в нескольких убийствах. Австралийцу пригрозили лишить врачебной лицензии, если он не прекратит пропаганду эвтаназии. Он отказался, сжег свою лицензию и продолжил борьбу.

Ничке не молод — ему 70 лет. В таком возрасте трудно не задумываться о смерти. Австралиец давно распланировал свою смерть. Когда придет время, он сядет в машину, поедет в пустыню и примет тот самый препарат, который более 20 лет назад убил Боба Дента. Похорон не будет — к тому времени, когда его найдут, тело склюют вороны.