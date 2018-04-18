«Выбросьте это немедленно!» — привычные домашние предметы, которые могут угрожать нашему здоровью

Кое с чем придется расстаться без сожаления!

Регулярная влажная уборка, тщательное очищение поверхностей — все это необходимо, чтобы дом был чистым и безопасным местом. Необходимо, но недостаточно. Пыль и опасные бактерии постоянно накапливаются на всех предметах — в том числе и тех, которыми мы пользуемся каждый день (или каждую ночь). Врачи составили список привычных вещей, которые могут стать очень опасными для нашего здоровья — если, конечно, их вовремя не заменить. И рассказали, как часто следует менять привычные мелочи, чтобы милый дом был чистым, свежим и безопасным.

Зубные щетки

Чтобы зубная щетка помогала вам в гигиене полости рта, а не приближала новую встречу со стоматологом, ее следует менять не реже одного раза в три месяца. А если вы перенесли инфекционное или вирусное заболевание, то стоит заменить щетку (или насадку для электрической) непосредственно после выздоровления.

Щетки для волос

Расчески следует еженедельно мыть теплой водой с мылом, удаляя скопившуюся пыль и волосы, а покупать новые — не реже, чем один раз в год.

Домашние тапочки

Мягкая и удобная домашняя обувь — когда мы погружаем в нее усталые ноги, последнее, о чем мы думаем, это возможная опасность, которую она может для нас представлять. Тем не менее, чтобы не подвергать риску свое здоровье, тапочки надо либо регулярно стирать, либо менять на новые — как минимум, раз в полгода

Губки для мытья посуды

Их срок жизни — всего неделя. Увы. Каждый новый день превращает их в рассадник очень опасных микробов и бактерий — ведь влажная теплая среда это просто идеальное место для опасных микроорганизмов.

Матрас

В среднем, человек проводит во сне 25 лет своей жизни — много, но необходимо. А вот для того, чтобы эти годы прошли с пользой, не забывайте менять матрас каждые 8 лет.

Ковры

Срок безопасной службы ковров варьируется в зависимости от материалов, из которых они сделаны, но в среднем рекомендуется менять их каждые 5 лет — чтобы накопившиеся пыль и грязь не влияли на ваше здоровье.

Посуда

Пластиковые контейнеры для еды следует обязательно менять каждые полгода — пластик легко царапается, а поврежденные места становятся отличным местом для расселения бактерий. Сковородки надо менять не реже, чем каждые пять лет — иначе еда, приготовленная на них, будет далеко не так полезна, как обещано в рецептах.

Полотенца и подушки

В среднем, полотенца желательно менять каждые три года. Впрочем, есть один верный маркер, который подскажет вам, что пора что-то менять в ванной: если полотенце стало хуже впитывать воду, его пора выбрасывать. Подушки желательно менять (или подвергать глубокой чистке) каждые два-три года. И поверьте, вы не хотите знать, что может завестись в тех подушках, которые служат дольше Вера Ермакова