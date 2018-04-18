Семинар для наблюдателей от ОП Подмосковья прошел в Королеве

В Королеве провели семинар для наблюдателей от Общественных палат Подмосковья . Мероприятие состоялось в рамках итогового форума. Его посетило около 300 делегатов со всей Московской области.

На обучении участникам форума рассказали, как работать с конфликтными ситуациями в коллективах. По словам министра по социальным коммуникациям Московской области Ирины Плещевой, этот курс пригодится в будущем. Впереди ответственное событие — выборы губернатора региона. Впрочем, на выборах президента наблюдатели Подмосковья сработали на высшем уровне. Почти 3000 общественников следили за ходом голосования.

Я горжусь муниципальными Общественными палатами. Они и прошли обучение, и организовались в этот день и отработали просто на пятерку. Я считаю, что это очень хороший эксперимент. Не один регион таким количеством наблюдателей не может даже похвалиться. Нас отмечают на всех уровнях власти

Кроме того, на форуме провели церемонию вручения благодарственных писем избирательной комиссии региона. Награждены были самые активные наблюдатели на выборах президента 18 марта.