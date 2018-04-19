Молодые журналисты обсудили развитие профессии на обучающем семинаре в Подмосковье 

В доме правительства Московской области в четверг прошел обучающий семинар для корреспондентов молодежных редакций Подмосковья, на мероприятие было приглашено около 70 учеников школ юного журналиста, передает корреспондент РИАМО.
Обучающий семинар организовали по инициативе министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной. На семинаре присутствовали представители 21 школы юного журналиста.
В первой части мероприятия в роли спикеров выступили российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Тема первой части семинара: «Журналистика: драйвер развития политической системы или умирающая профессия?».
Участники семинара затронули вопросы актуальности традиционных СМИ в настоящее время и развития печатных и электронных медиа в ближайшем будущем. В частности, спикеры обсудили роль письменного текста в современной медиаситуации.
«Для большого количества людей, особенно возрастных, текст — это единственный способ передачи смыслов и сохранения знания. С другой стороны, конечно, когда нужно погрузиться в какую-то новую для себя сферу, инфографика, картинки, слайды гораздо понятнее. Ты быстрее усваиваешь материал», — отметил Виноградов.
Затем политолог рассказал, что, по его мнению, будет представлять профессия журналиста в будущем.
«Скорее всего, это будет работа на стыке нескольких специальностей, поэтому самое важное во время обучения получать несколько специальностей, потому что моноспециалистов в одной сфере много, и трудоустройство их достаточно серьезно затруднено», — пояснил Виноградов.
После выступления спикеров семинар приобрел формат диалога: приглашенные гости и молодые журналисты задавали друг другу вопросы и участвовали в дискуссии.
«Московская область отличается своей пассионарностью, своей продвинутостью, своей способностью задавать острые вопросы и своей способностью менять мир к лучшему, потому что школа молодых журналистов — это площадка для того, чтобы собрать самых активных, самых неравнодушных и тех, кому интересно не только приобрести новый опыт и новые навыки, новые знакомства, но и тех, кто считает, что журналистика способна менять мир к лучшему», — рассказал по завершении первой части семинара Калачев.
Вторая часть мероприятия была посвящена продвижению онлайн-сообществ в социальных сетях. С лекцией «Развитие соцсетей, продвижение аудитории, контент-планирование» выступил специалист по соцсетям Александр Евсеенко.
В ходе второй части семинара участники зарегистрировали закрытую группу в социальной сети «ВКонтакте» для общения молодых журналистов между собой. Название «Можуры» для онлайн-сообщества юнкоры выбрали на мероприятии путем голосования.
Обучающий семинар для корреспондентов молодежных редакций подмосковных СМИ прошел во второй раз. Первое мероприятие состоялось в доме правительства Московской области 4 апреля. Тогда перед участниками выступил политолог и профессор МГИМО Андраник Мигранян. Он прочел лекцию о внешней политике России и международных отношениях.