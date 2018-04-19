Молодые журналисты обсудили развитие профессии на обучающем семинаре в Подмосковье

Обучающий семинар организовали по инициативе министра правительства Московской области по информационной политике Анастасии Звягиной . На семинаре присутствовали представители 21 школы юного журналиста.

В первой части мероприятия в роли спикеров выступили российский политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов и политический консультант, руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев . Тема первой части семинара: «Журналистика: драйвер развития политической системы или умирающая профессия?».

Участники семинара затронули вопросы актуальности традиционных СМИ в настоящее время и развития печатных и электронных медиа в ближайшем будущем. В частности, спикеры обсудили роль письменного текста в современной медиаситуации.

«Для большого количества людей, особенно возрастных, текст — это единственный способ передачи смыслов и сохранения знания. С другой стороны, конечно, когда нужно погрузиться в какую-то новую для себя сферу, инфографика, картинки, слайды гораздо понятнее. Ты быстрее усваиваешь материал», — отметил Виноградов.

Затем политолог рассказал, что, по его мнению, будет представлять профессия журналиста в будущем.

«Скорее всего, это будет работа на стыке нескольких специальностей, поэтому самое важное во время обучения получать несколько специальностей, потому что моноспециалистов в одной сфере много, и трудоустройство их достаточно серьезно затруднено», — пояснил Виноградов.

После выступления спикеров семинар приобрел формат диалога: приглашенные гости и молодые журналисты задавали друг другу вопросы и участвовали в дискуссии.

«Московская область отличается своей пассионарностью, своей продвинутостью, своей способностью задавать острые вопросы и своей способностью менять мир к лучшему, потому что школа молодых журналистов — это площадка для того, чтобы собрать самых активных, самых неравнодушных и тех, кому интересно не только приобрести новый опыт и новые навыки, новые знакомства, но и тех, кто считает, что журналистика способна менять мир к лучшему», — рассказал по завершении первой части семинара Калачев.

Вторая часть мероприятия была посвящена продвижению онлайн-сообществ в социальных сетях. С лекцией «Развитие соцсетей, продвижение аудитории, контент-планирование» выступил специалист по соцсетям Александр Евсеенко.

В ходе второй части семинара участники зарегистрировали закрытую группу в социальной сети «ВКонтакте» для общения молодых журналистов между собой. Название «Можуры» для онлайн-сообщества юнкоры выбрали на мероприятии путем голосования.