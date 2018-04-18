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В «Активном гражданине» подвели итоги голосования по вопросу благоустройства зоны отдыха в Головинском районе
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В «Активном гражданине» подвели итоги голосования по вопросу благоустройства зоны отдыха в Головинском районе 

Префектура САО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура САО города Москвы
На портале «Активный гражданин» завершилось голосование по вопросу благоустройства и озеленения зоны отдыха вдоль Кронштадтского бульвара, от ул. Онежской до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборкой.
13 апреля 2018 года на портале «Активный гражданин» завершилось голосование по вопросу благоустройства и озеленения зоны отдыха вдоль Кронштадтского бульвара, от ул. Онежской до Нарвской улицы и Бульвара между Головинскими прудами и рекой Лихоборкой. Голосование проходило 11 дней в период с 3 по 13 апреля 2018 года.
Напомним, разработанный проект благоустройства предусматривает обустройство дорожно-транспортной сети, площадок для тихого отдыха, детских и спортивных площадок, футбольного поля, площадки для выгула собак, оборудование цветников и посадку кустарников. Также планируется создать сеть велосипедных дорожек, которые в зимний период будут использоваться как лыжные трассы.
Проект предварительно прошел общественные обсуждения, на которых жители оставляли пожелания на сайте управы Головинского района, лично на приеме у главы управы, а также в ГБУ «Жилищник Головинского района» города Москвы.
В голосовании приняло участие 1613 жителей. 92,06% поддержали представленный проект благоустройства.
В настоящее время проводятся конкурсные процедуры.
Начало работ по благоустройству запланировано на 20 мая 2018 года, завершить работы планируется в начале сентября 2018 года.
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