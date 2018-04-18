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Ленина: «БузКоин» сделает Бузову миллиардершей
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Ленина: «БузКоин» сделает Бузову миллиардершей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Топ-1: В Башкирской школе подросток устроил поножовщину Лена Ленина: В Башкирии в городе Стерлитамак подросток пришел в школу с ножом, где напал на учителей и школьников, а затем устроил поджог.
Эта новость еще раз показывает, что запрет на ношение оружия, к сожалению, не даст ничего ни американским, ни российским школьникам. Даже с ножом, осколком стекла или какой-нибудь консервной банкой можно ранить учителей и одноклассников. Единственное, что может послужить защитой от таких действий — правильное воспитание в семье. Ведь, чтобы с ножом напасть на людей, ребенок должен быть доведен до крайней степени отчаяния. Начинать нужно с родителей! Мне очень жаль, что неграмотные в психологическом смысле родители сами коверкают психику своим детям.
Топ-2: Звягинцев стал членом жюри Каннского фестиваля Лена Ленина: Оглашен состав жюри основного конкурса 71-го Каннского фестиваля. В него вошел российский режиссер Андрей Звягинцев. Председателем жюри в этом году станет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
Лена Ленина, как обычно, приедет на Каннский фестиваль и явит всему миру свои прекрасные прически (кто считает их не прекрасными, пусть попробует сделать такие же и поносить их на Каннском фестивале). Я очень рада, что наш, российский режиссер будет в составе жюри и, наконец-то, представит нашу страну не с милитаристской стороны (как обычно ее представляют в средствах массовой информации на Западе), а со стороны деятелей культуры, да еще таких успешных.
Топ-3: Владимир Путин пересядет на российский лимузин Лена Ленина: После инаугурации президента Владимира Путина начнут возить на российском лимузине проекта «Кортеж». Отечественный представительский автомобиль будет использоваться в повседневном рабочем графике главы государства.
Давно бы так! И еще все члены правительства должны пересесть на российские автомобили. А что, в моем гараже есть LADA XRay. И вообще, я большая поклонница российского автопрома. И, конечно, мне бы очень хотелось покататься на российском лимузине проекта «Кортеж», особенно в том, на котором будет ездить Владимир Путин.
Топ-4: Началась предпродажа криптовалюты Ольги Бузовой Лена Ленина: 18 апреля стартовала предпродажа криптовалюты Ольги Бузовой, получившей название BuzCoin.
Все, что делает Оля Бузова, непременно приводит к блестящим результатам. Поэтому я убеждена, что Олина валюта «бюстгальтер», ой, пардон, «БузКоин», сделает ее миллиардершей. А вообще, Оля Бузова — это прекрасный пример для молодых, амбициозных и тщеславных людей нашей страны, доказывающий, что добиться можно всего, что угодно. Сегодня уже можно смело процитировать ее же высказывание: «Вы все живете в эпоху Оли Бузовой».
О проекте:
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу четырёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Best FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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