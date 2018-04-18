Владимир Зворыкин: русский ученый, который стал «отцом телевидения»

История человека, чье изобретение перевернуло всю мировую цивилизацию.

Владимир Козьмич Зворыкин родился в семье купца первой гильдии Козьмы Зворыкина, торговавшего хлебом, владевшего пароходами и бывшего председателем Муромского общественного банка. Трёхэтажный зворыкинский каменный дом сохранился до нашего времени и служит ныне Муромским историко-художественным музеем. Будущий «отец телевидения» с детства интересовался техникой. После окончания Муромского реального училища, в 1906 году он поступает в Петербургский технологический институт. Здесь Зворыкин знакомится с Борисом Розингом, пионером исследовательских работ по передаче изображения на расстояние, «дедушкой телевидения» и даже становится его помощником в лабораторных исследованиях. Зворыкин также проходит обучение в College de France и Берлинском университете.

В Америку

Научная деятельность Зворыкина не могла продолжиться в Советской России . И он отлично понимал это. «Становилось очевидным, — писал Зворыкин, — что ожидать возвращения к нормальным условиям, в частности для исследовательской работы, в ближайшем будущем не приходилось. Новое правительство издало строгие декреты, согласно которым все бывшие офицеры обязывались явиться в комиссариат для призыва в Красную Армию. Мне не хотелось участвовать в гражданской войне. Более того, я мечтал работать в лаборатории, чтобы реализовать идеи, которые я вынашивал. В конце концов я пришел к выводу, что для подобной работы нужно уезжать в другую страну, и такой страной мне представлялась Америка». Зворыкин, в итоге, дважды уезжал в США , оба раза нетипичными путями. Первый раз — по назначению Сибирского правительства для научных изысканий, результаты которых он должен был привезти обратно. Во второй раз учёный уезжает навсегда, взяв в дорогу банку мирры — дар Русской православной церкви главе Русской церкви в Америке..

Не денег ради

В Америке Зворыкину повезло — его взял под свою опеку русский посол в США Б. А. Бахметьев. Зворыкина зачисляют в штат закупочной комиссии, базирующейся в Нью-Йорке . Кроме этой работы, о которой в автобиографии Зворыкина сказано «работал счетоводом», учёный настойчиво рассылает многочисленные письма с предложением своих услуг в качестве специалиста по радиоэлектронике. Настойчивость Зворыкина принесла свои плоды: его берут на работу в лабораторию фирмы «Вестингауз». Зарплата учёного на новом месте работы была в два раза ниже, чем в закупочной комиссии, но это не могло остановить Владимира Козьмича, он усердно работал, и охрана фирмы даже получила предписание «выводить» заработавшегося исследователя в два часа ночи. Давид Сарнов

Для осуществления планов и эффективной исследовательской работы Зворыкину был необходим спонсор. Судьба благоволила ему и на этот раз, он познакомился с Давидом Сарновым, президентом Radio Corporation of America (RCA). На свои работы Зворыкин попросил «скромные» 100 000 долларов. На деле конструкторские работы обошлись в сумму в сто раз большую, а первые доходы от телевидения компания стала получать, когда общие вложения превысили 50 млн долларов. После серии проведённых в Камдене практических испытаний телепередающая станция мощностью в 2,5 кВт устанавливается на самом высоком здании Нью-Йорка — Эмпайр Стейт Билдинг. Заводы компании RCA начинают выпускать телевизоры с кинескопом конструкции Зворыкина. Жители Нью-Йорка и окрестностей в радиусе до 100 км становятся первыми абонентами электронного телевидения

Военпром

В 30-годы, когда угроза скорой войны начала подгонять технические разработки, Зворыкин не остаётся в стороне и становится автором нескольких важных изобретений. Во время Второй мировой войны приборы ночного видения конструкции Зворыкина использовались армией США для оснащения танков и средств транспорта, а также в качестве прицелов. Учёным была разработана первая управляемая по телевидению авиабомба, на которой был иконоскоп, транслирующий картинку оператору. Чуть позднее именно его лаборатория подготовила прибор ночного видения, сразу же принятый на вооружение снайперами, танкистами и операторами.

Тоска по Родине и шпионаж

Несмотря на успешную деятельность, Владимира Зворыкина не покидала тоска по России. Его мечтой было вновь приехать в Муром , увидеть сестёр и братьев. «Большевики, — пишет В. П. Борисов, — простили талантливому учёному всё: и офицерские погоны, и сотрудничество с Колчаком, и бегство в США…». Первый советский телевизор «ВК» создан именно по разработкам Зворыкина. Но в 1945 году Зворыкину, по сути, запрещают покидать территорию США. Более того, за ним устанавливается тотальная слежка сотрудниками ФБР . Фамилия Зворыкина вносится в специальный национальный лист цензуры с целью направления копий всей его корреспонденции (как внутренней, так и внешней) в специальное бюро. С 8 декабря 1944 года зворыкинский телефон в принстонской квартире ставится на прослушку. Прекратить «шпионскую лихорадку» удалось пресечь только при вмешетельстве самых влиятельных лиц США. Гувер, глава ФБР, написал письмо о том, что Зворыкин не имеет отношения к созданию атомной бомбы.

Любовь

В 1951 году происходит знаменательное событие в личной жизни Зворыкина. После многих лет холостяцкой жизни он вступает в брак с Екатериной Полевицкой, эмигранткой из России. Знаменательна история их союза — знакомство состоялось за двадцать лет до бракосочетания. Зворыкин был очарован красотой и обаянием Полевицкой, та была замужем. Предложение руки и сердца последовало, когда Зворыкину стало известно, что Екатерина Полевицкая стала вдовой. И хотя оба новобрачных перешагнули к тому моменту шестидесятилетний рубеж, в любви и согласии они прожили более тридцати лет. Энергичная и эрудированная супруга, по профессии врач, сильно повлияла на определение дальнейших профессиональных интересов Зворыкина. После ухода в 1954 году по достижению 65-летнего возраста в отставку с должности директора лаборатории электроники компании RCA его научные и изобретательские интересы перешли главным образом в область медицинской электроники. В 1967 году супруги Зворыкины оформили интуристское посещение Владимира. Отправились вдвоём любоваться соборами. Затем, поймав такси, махнули в закрытый город Муром. Наверное, Владимир Зворыкин был счастлив, через 50 лет — он снова в своём родном городе у дома, где прошло его детство и отрочество.