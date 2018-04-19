Молочный комплекс построят в Мордовии на средства венгерских инвесторов 

18 апреля во время встречи главы Мордовии Владимира Волкова и венгерских инвесторов было принято решение о совместном строительстве молочного комплекса на 2400 коров, сообщает пресс-служба главы республики.
В середине мая венгерские специалисты начнут разрабатывать проект комплекса. Его планируют построить к концу 2019 года.
Также принято решение отправить на стажировку в Венгрию студентов мордовского института МГУ имени Н. П. Огарева. В дальнейшем они будут трудоустроены на молочной ферме.
Фото: пресс-служба главы Мордовии