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Молочный комплекс построят в Мордовии на средства венгерских инвесторов
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Молочный комплекс построят в Мордовии на средства венгерских инвесторов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
18 апреля во время встречи главы Мордовии Владимира Волкова и венгерских инвесторов было принято решение о совместном строительстве молочного комплекса на 2400 коров, сообщает пресс-служба главы республики.
В середине мая венгерские специалисты начнут разрабатывать проект комплекса. Его планируют построить к концу 2019 года.
Также принято решение отправить на стажировку в Венгрию студентов мордовского института МГУ имени Н. П. Огарева. В дальнейшем они будут трудоустроены на молочной ферме.
Фото: пресс-служба главы Мордовии
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