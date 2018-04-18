Глава Роспечати поздравил коллектив «АиФ» с 40-летним юбилеем

Михаил Сеславинский отметил, что еженедельник «находится на передовом крае общественно-политической жизни страны»

Руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский поздравил « Аргументы и факты » с 40-летием со дня выхода в свет первого номера газеты.

Глава Роспечати в телеграмме отметил, что издание «находится на передовом крае общественно-политической жизни страны». Сеславинский подчеркнул, что труд сотрудников издания требует «высокого журналистского и редакторского мастерства, умения быстро осваивать новые медиатехнологии».

«Особый секрет лидерства и успеха «Аргументов и фактов» — в умении понимать свою аудиторию, говорить с читателем на одном языке, в четкой гражданской позиции коллектива издания. Пусть юбилей газеты станет отправной точкой для поиска новых интересных проектов и публикаций. Желаю коллективу редакции дальнейших профессиональных достижений, творческих удач и благополучия», — отметил Сеславинский в телеграмме.