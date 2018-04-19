В метро запретят перевозить детей в колясках и ставить вещи на сиденья

В метро собираются запретить перевозку детей в колясках и обязать уступать места инвалидам, пассажирам с детьми, беременным женщинам и пожилым людям, сейчас последнее — лишь рекомендация. Эти и другие пункты содержатся в проекте новых правил Минтранса для метрополитена, размещенном на сайте нормативно-правовых актов.

Новые правила, в частности, предлагают запретить класть вещи на сиденья в вагонах и скамейки на станциях. Также будет нельзя вмешиваться в работу вайфая и «пользоваться летательными аппаратами» в метро. Единый свод правил заработает 30 декабря 2018 года, после вступления в силу федерального закона, следует из пояснительной записки.