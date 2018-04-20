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Минтранс РФ не будет запрещать провозить детей в колясках в метро
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Минтранс РФ не будет запрещать провозить детей в колясках в метро 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: Капитал страны
Министерство транспорта РФ обновило версию проекта правил пользования метрополитена в России, изменив пункт, касающийся перевозки детей в коляске в метро, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на документы, опубликованные на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно обновленному документу, перевозка детей в колясках в метро будет запрещена только на эскалаторах и при входах и выходах из вагонов поездов, в то время когда в предыдущей версии приказа перевозка детей в колясках была запрещена на всей территории подземки. «Проект документа в настоящее время находится на публичном обсуждении, и по итогам поступивших замечаний и предложений в него могут быть внесены изменения, в том числе в п. 51, касающийся запретов. В частности, с учетом замечаний общественности будут внесены изменения в перечень мест, в которых запрещена перевозка детей в детских колясках. В данной версии предлагается запретить перевозку детей в детских колясках на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона», — прокомментировали Агентству «Москва» в пресс-службе министерства.
В Минтрансе России отметили, что призывает к активному обсуждению данного документа. «Разработанный Минтрансом проект приказа призван унифицировать правила пользования метрополитенами в российских городах. Подчеркнем, что в настоящее время отсутствует единый документ федерального уровня, регулирующий правила пользования метрополитеном. В соответствии с этими типовыми правилами регионы будут разрабатывать свои правила пользования метрополитенами», — добавили в пресс-службе.
В пресс-службе также уточнили, что среди основных положений разрабатываемого приказа — перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков. Основная цель — обеспечение безопасности перевозок пассажиров. Так, предлагается урегулировать вопросы перевозки детей в колясках на территории метрополитенов. Помимо этого, в правилах прописаны типовые положения, уже используемые в настоящее время региональными метрополитенами.
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