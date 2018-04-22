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Минтранс попросил не возить детей в колясках на эскалаторах метро
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Минтранс попросил не возить детей в колясках на эскалаторах метро 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Как пояснили в ведомстве, в проекте приказа четкие нормы впервые прописаны для пользования метрополитенами в городах. Пока общероссийских правил федерального уровня для пассажиров подземки нет.
В некоторых СМИ прошло сообщение о том, что минтранс намерен запретить коляски в метро. Детский омбудмен Анна Кузневова направила в министерство запрос о том, чтобы они разъяснили свою позицию. Минтранс обещал ответить после получения официального обращения. В ведомстве уточнили — предлагается запретить перевозку детей в детских колясках на эскалаторах, а также при входе и выходе из вагона. В Минтрансе отметили, что проект приказа сейчас находится на обсуждении. Среди его положений — перечень прав и обязанностей пассажиров и перевозчиков.
Теперь, что касается детских колясок. Их пассажиры имеют право перевозить в метро бесплатно.
Так же, как и самокат, детский велосипед, санки. Но пассажиры обязаны выполнять требования транспортной безопасности. Особенно это касается эскалаторов. В столичном метро пассажиры, которым тяжело держать чемодан, иногда просто спускают его по эскалатору как с горки, если лестница пустая и совершенно не задумываются, что, как и лифт, это средство передвижения является источником повышенной опасности.
И родителям с детьми советуют быть начеку, когда они едут с ребенком по чудо-лестнице. В проекте правил даже есть специальный раздел, где уточнено, что пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается делать.
Правила там действительно типовые. Во-первых, там нельзя курить.
Во-вторых, перемещаться по лестнице выключенного эскалатора без разрешения работников метрополитена, бегать, сидеть на эскалаторе, съезжать по боковым частям и поручням эскалатора.
Запрещать входить с детскими колясками в метро минтранс не собирался, речь идет о некоторых ограничениях
В-третьих, ставить вещи на ступени, поручни и боковую часть балюстрады эскалатора. Исключения сделано для чемоданов на колесиках, хозяйственных тележек-сумок. Но они не должны быть огромными по габаритам и создавать проблемы для передвижения других пассажиров. Исключение сделано и для детских колясок, в том числе инвалидных.
В-четвертых, не стоит запрыгивать в двери вагона, которые уже закрываются, прислоняться к ним во время движения.
В-пятых, федеральные правила узаконят и запрет на перроне заходить за ограничительную линию у края платформы до полной остановки поезда. А когда он остановился, надо освободить место напротив дверей вагонов для выхода пассажиров. Увы, многие пытаются войти в вагон, не дождавшись, когда из него выйдут.
В-шестых, нельзя оставлять без присмотра детей как на перроне, так и в переходе между станциями.
В-седьмых, в метро нельзя распивать спиртные напитки, в том числе и пиво. Как и ехать в нетрезвом состоянии. Ведь у человека под градусом может быть нарушена координация движений и замедлена реакция, что повышает риск падения с эскалатора и перрона.
Собственно говоря, ничего нового. Все эти правила существуют не один десяток лет. Но никогда они не были оформлены законом. Когда это произойдет, можно будет ввести и наказания за нарушение всех этих правил.
А сейчас иногда создается впечатление, что пассажиры первый раз попали в метро и не знают, как нужно себя вести в подземке.
Хотя правила поведения на все случаи висят практически в каждом вагоне.
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